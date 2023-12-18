الرجال العظماء لا تنطفئ ذكراهم، وتبقى أعمالهم العظيمة تضيء مر العصور والأزمنة، والموت يغيب الجسد، ولا يمسح بسواده أفعال الجود والكرم البيضاء.نواف الأحمد التواضع المتجسد في حاكم، والحاكم المتجسد في التواضع، إن الله بمصداق حديث نبيه الكريم عليه وعلى آله وصحبه خير تسليم، الذي رواه أنس رضي الله عنه قال: «مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت، ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت، فقال عمر بن الخطاب: ما وجبت؟ قال: هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض». متفق عليه.وهذا نواف الأحمد تشهد له قلوب أهل البلاد وكل من على هذه الأرض الطيبة وخارجها من العباد، أنه فاعل للخير محب له، متواضع خوف وخشية من الله تعالى، فنشهد بالله أنه من أهل الخير والعفو والصفح الجميل.وما أروع أن يوصف المرء بالعفو والصفح، فهذا فعل يد الكريم نواف، رحمه الله، عفا عن مجموعة كبيرة كانت تعتصر قلوبهم وأهلهم ومحبيهم ألما على حالهم خارج البلاد، فأعاد الشمل والوصل، وأراح قلوبا معلقة، ونفوساً مرهقة، وعيونا مرتقبة، أراحه الله في عليين مع السفرة الكرام البررة.خير عزاء وخير مواساة حسبنا بربنا الكريم أن نواف خرج من داره إلى دار أعظم وأجمل، فهو عند العفو الكريم سبحانه، ورضانا بقضاء الله وقدره لعلمنا أن الله تعالى جواد كريم لن يبخل على نواف بجنات عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين.إن قلوبنا تلهث وأيدينا ترتفع إلى البارئ عز وجل، أن يمنح صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الصحة والعافية ويواسيه في مصابه ومصابنا، وثقتنا بالله أولا ثم في سموه حفظه الله أنه على خطى أخيه، وعلى سمته بالعدل والأمانة والقوة، فخير ما استخلف القوي الأمين.حفظ الله الكويت وأميرها وشعبها، وعظم الله أجرنا وكل الأمة الإسلامية بنواف الخير والعفو.

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