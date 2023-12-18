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رحل أمير التواضع

12/18/2023 11:21:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) إن الرجال العظماء والخيرين والمتواضعين والعافين عن الناس يبقون مخلدين في ذاكرة التاريخ تتناقل الأجيال أفعالهم ومآثرهم على مدى الأزمان.
لم يكن سمو الأمير الراحل المغفور له بإذن الله الشيخ نواف الأحمد حاكما او رئيس دولة يتعامل مع شعبه مثل الكثير من الرؤساء الذين يضعون لهم حاجزا او مانعا بينهم وبين شعوبهم ولا يشعرون بالناس ومطالبهم واحتياجاتهم وشكواهم.
كان، رحمه الله، قريبا من شعبه ويعيش بينهم وكانوا يرونه بمنزلة الوالد والأخ والصديق منذ ان تولى المناصب الحكومية من محافظ إلى وزير ثم ولي عهد ثم أمير، لم يتغير ولم تختلف طباعه التي اتسمت بالهدوء والابتسامة الدائمة والعطف والرحمة وعند تولية الإمارة من اول يوم وهو يسعى جاهدا في العمل على كل ما يرفع من شأن الوطن وكرامته من خلال إقرار العديد من القوانين والقرارات التي تنظم العمل في جميع السلطات التي من شأنها المحافظة على حقوق الناس وجعلهم يعيشون في أمن واستقرار.
دائما كان سموه، رحمه الله، في جميع خطاباته وكلماته نجده يتلمس حاجات الناس ويطالب بتوفيرها وتحقيق جميع مطالبهم، ولم يغب الشعب يوما عن عقله أو تفكيره. وعلى المستوى الإنساني والتلاحم العربي والإسلامي في حرب غزة كانت الكويت من أولى الدول التي ترسل المساعدات الى الاشقاء هناك، فقد كانت القوافل تتواصل يوميا بأوامر منه، رحمه الله، ولم تتوقف الى ان توفاه الله. كذلك ما من دولة في العالم العربي والإسلامي تتعرض لحروب او كوارث او زلازل الا وتجد سمو الأمير، رحمه الله، يوجه بإرسال المساعدات الغذائية والدوائية واللوجستية الى هؤلاء المنكوبين.
لقد كان عهده عهد رحمة ورأفة للداخل والخارج، كان الصلاح والإصلاح والعدالة بين الناس من خلال تطبيق القانون الذي لا يميز بين كبير او صغير، غني او فقير، فكان ذلك بمنزلة الشعار والطريق الذي ينتهجه ويسير عليه، وقد حافظ، رحمه الله، على مواصلة المسيرة وكان خير خلف لخير سلف.
إن الحديث عن اميرنا الراحل غفر الله له يطول ويطول، ولكن عزاءنا ان مسيرة الخير ستستمر بإذن من خلال صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، الرجل الحكيم والمحنك الذي عاصر حكام الكويت السابقين ونهل من تجاربهم ومواقفهم الكثير.
رحم الله اميرنا الراحل الشيخ نواف الأحمد وغفر الله له وجعله في جنات الخلد وعظم الله أجورنا جميعا، وحفظ الله بلادنا من كل مكروه وأدام عليها نعمة الأمن والأمان.

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