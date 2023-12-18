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رحل.. ولكن سوف يبقى في قلوبنا

12/18/2023 11:21:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) رحل سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه، وقد تحلى بأخلاق الأمراء، وبرحيل مثله يحزن الشعب، وسوف يبقى أثره في قلوب الشرفاء والأوفياء والمصلحين والأنقياء.
لبست الكويت السواد، وساد الحزن كل البلاد، بعد إعلان وفاة والد الجميع، وهو رجل من أسمى الرجال، وأعفهم، وأخلصهم، وأعظمهم، وهو أمير العفو والتواضع والتسامح.
ليس سرا أنه عرف عنه حب المساجد، فعمرها في بلاده وحيث وجد المسلمون، وصلي عليه في المسجد الذي اعتاد ارتياده وإقامة الصلاة به، لتشهد عليه أبوابه وجدرانه.
كما عرف عنه العدل، فوقف مع المستضعفين والمظلومين ضد المتجبرين والظالمين، وآخرها الموقف المشرف والثابت والداعم للقضية الفلسطينية، الذي يتفاخر به كل الكويتيين، فسير الجسور الجوية بالإعانات والإغاثة، ونظم حملات التبرعات الشعبية وسمح بالاعتصامات الجماهيرية السلمية.
وعرف عنه التواضع للناس فازداد سموا ورفعة، وأحب لشعبه الصلاح والفلاح فبادله الشعب حبه، وكانت ابتسامته لا تفارق محياه لكل من يشاهده ويراه.
أما عن الإخلاص، فعمل سنوات طويلة في العمل العام، وامتلك قلوب كل من تعامل معه بتفانيه وتضحيته، وترك أثره في موقع في الكويت وسمائها وأرضها وبحرها.
وعرف عنه الطيبة والتسامح، فأصدر مراسيم عفو شامل وغير مشروط عن المهجرين والمسجونين، وأدخل السعادة والفرح في شوارع وبيوت سكنها الحزن لسنوات طويلة.
أسأل الله ان يعظم أجورنا ويحسن عزاءنا بفقيد الكويت، ويدخله في رحمته، ويغفر له ما تقدم من عمل، ويوسع مدخله، ويرفع منزلته، ويسكنه فسيح جناته.
وخالص العزاء لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وللأسرة الحاكمة والشعب الكويتي الشريف الذي يلتف حوله ويشد من أزره ويعينه على إكمال مسيرة الإصلاح والفلاح.


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