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فقيد الكويت نواف الأحمد

12/18/2023 11:21:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) فجعت الكويت بخبر وفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، رحمه الله تعالى وغفر له، فمصابنا جلل بفقيد الكويت الذي تربع في قلوب الشعب أبا وقائدا ورجل دولة.
صفات تميز بها المغفور له بإذن الله تعالى لا يمكن ان ينساها التاريخ، منها القرب من هموم ومشاكل الشعب والتأكيد في كل مناسبة ضرورة تماسك المجتمع الكويتي والحفاظ على وحدة الصف والتكاتف يدا بيد، والحرص على العمل الدؤوب لنهضة الكويت ورفعتها في المحافل الدولية والإقليمية والعالمية.
كان سمو الأمير الراحل، طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه، مبادرا إلى لمّ الشمل بدول الخليج ومصالحتهم باذلا كل ما في وسعه مع إخوته من رؤساء دول مجلس التعاون لتشكيل بنيان خليجي ثابت في وجه كل التحديات والظروف.
أمير العفو الذي صفح عن أبناء وطنه قبل رحيله ونثر أعماله الخيرة متطلعا لوطن يسود فيه المودة والتسامح والتعايش بين الشعب.
بالنهاية: سيرة عطرة ستبقى لذكرك يا أميرنا الراحل الشيخ نواف الأحمد، وسنبقى نتذكرك وندعو لك بالرحمة والمغفرة ونحن نقطف نتائج جهودك ومساعيك في خدمة الكويت وشعبها.
بالختام: عظم الله أجركم يا أهل الكويت بفقيدنا أميرنا ووالدنا الراحل المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته، وسدد خطى أميرنا الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، في إكمال المسيرة الوطنية على درب الآباء والأجداد لهذا الوطن الغالي. ودمتم بخير.

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