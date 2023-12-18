أميرنا في رحاب الله

MENAFN - Al-Anbaa) لقد اختار رب العالمين أميرنا ووالدنا الشيخ نواف الأحمد ليكون في جواره وفي رحابه.. وليدخله بإذنه تعالى الفردوس الأعلى مع الصالحين الأبرار..لم تكن لي مفاجئة تلك الرسائل التي تردني من الأصدقاء في معظم دولنا العربية وكل يعرب عن عزائه القلبي لرحيل والدنا الحبيب سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد.. الذي كان يحب أهله من أهل الكويت ولم يكن يوما قد رد أي طلب لأي مواطن كويتي، كان حريصا على أن يلبي ويعالج كل شكوى لأي مواطن طوال فترة توليه وزارة الداخلية. وبعد أن تولى الإمارة كان أكثر حرصا على لقاء أهل الكويت والابتسامة تعلو شفتيه فرحا بلقائهم.. كان يحب الأطفال وينزل ليقبلهم وعرف عنه التسامح والعفو.. كان يساعد من صدر حكم قضائي بسجنه ويحاول أن يخفف عمن يستحق، لقد عاصر ولازم أميرين سابقين اشتهرا بالحنكة والقيادة فزاد لديه ما تعلمه منهما من الحكمة في إدارة السلطة والقيادة، وكان سموه حريصا دوما على التوجيه بإنجاز قضايا الناس بالحكمة والاهتمام بالمشاريع التنموية لصالح الناس..ورغم المرض الذي داهمه فإنه كان حريصا على متابعة شؤون البلاد عند لقائه صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد عندما كان وليا للعهد ويسعى لتوجيهه لأن يكون تعامله مع الناس بالتسامح ومساعدة من يشعر بالظلم..هذا هو أميرنا الراحل الشيخ نواف الأحمد الصباح الذي كان حريصا على أداء صلواته في المسجد وكثيرا ما شاهده أهل العديلية عندما كان يسكن بها في المسجد لأداء الصلوات وحتى صلاة الفجر، وكان يفضل أن يتوجه إلى المسجد الذي يقع قرب منزله بالعديلية مشيا على القدمين وكان عندما يدخل المسجد يستقبله المصلون فيقف ليسلم عليهم بالمصافحة ويقبل الأولاد الصغار..هذه هي سيرة أميرنا ووالدنا الشيخ نواف الأحمد، لذلك أحبه أهل الكويت ولمسوا فيه التواضع والتسامح وحتى في السياسة الخارجية لقد ترك أثرا طيبا من خلال لقاءاته مع رؤساء الدول العربية والأجنبية، لذلك كل الدول العربية والصديقة شاركت في تقديم واجب العزاء في وفاة الأمير المتواضع..دعاء للمغفور له بإذن الله سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الصباح طيب الله ثراه:

«اللهم آنسه في وحدته وفي وحشته وفي غربته، اللهم أنزله منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، اللهم أنزله منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، اللهم اجزه عن الإحسان إحسانا وعن الإساءة عفوا وغفرانا، اللهم أدخله الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب»..والله الموفق.