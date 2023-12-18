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وداعاً أمير العفو

12/18/2023 11:21:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بينما كنت أهم بالعودة إلى الكويت وعند كاونتر شركة الطيران في مدينة اسطنبول التركية تلقيت نبأ وفاة سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، رحمه الله تعالى، وشاهدت الكثير من الكويتيين وقد أصابهم الوجوم والحزن الشديد، وعند ركوب الطائرة نعى الطيار سمو الأمير الراحل نعيا تخشع له القلوب، فما سر محبة الناس لسمو الأمير الراحل نواف الأحمد، رحمه الله؟ ولماذا أصبح سيد الموقف بهذه الطريقة؟!
الإجابة عن هذه الأسئلة لا توفيها كلمات قليلة، فالقريب من الله سبحانه وتعالى نجد له قبولا عند الناس، وهذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم «إذا أحب الله عبدا نادى جبريل في السماء ان الله يحب فلانا فأحبوه وينادي جبريل عليه السلام في أهل الأرض ان الله يحب فلانا فأحبوه ويكتب له القبول في الأرض». لم يكن يعرف عن سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، رحمه الله تعالى، أنه شديد اهتمام بالمظاهر التي يهتم بها بعض الرؤساء والحكام في العالم، وانما اشتهر عنه، رحمه الله، التواضع ومحبة الناس.
ولا ننسى المبادرات الكبيرة لسموه، رحمه الله تعالى، والتي ختمت حياته، رحمه الله، وهي صفة من صفات الكرام ولا تأتي إلا من الرجال العظماء ألا وهي صفة العفو (فمن عفا وأصلح فأجره على الله)، وعندما أنجز هذا العفو الكريم جاءت الدعوات لسمو الأمير من قلوب صادقة، فكم جمع هذا العفو من عوائل وأمهات مع أبنائها. ولاتزال كلمات سموه، رحمه الله، الخالدة لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الصباح، حفظه الله ورعاه (المواطنين ورفاهيتهم) وان شاء الله فإن صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل خير خلف لخير سلف.
ان المواقف العربية للشيخ نواف خالدة فهو، رحمه الله، من أكمل حل الأزمة الخليجية السابقة، وكذلك ما نراه من مواقف صلبة للكويت تجاه قضية العرب الأولى فلسطين والقدس الشريف ما هي إلا بتوجيهات مباشرة من القيادة السياسية، وما طائرات الإغاثة التي تجوب سماء العالم لتصل المساعدات إلى غزة تحديدا إلا بتوجيهات سموه، طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه.
رحم الله سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وأسكنه فسيح جناته.. (إنا لله وإنا إليه راجعون).

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