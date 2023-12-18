ليشهد التاريخ

قصر السيف هو مبنى الحكم والذي بني عام 1904 في عهد الشيخ مبارك الصباح، طيب الله ثراه، الحاكم السابع للكويت، وفي عهد الحاكم التاسع للكويت الشيخ سالم المبارك الصباح، طيب الله ثراه، عام 1917 تم نقش عبارة على واجهته تحمل معنى جميلا، كتب فيها «لو دامت لغيرك ما اتصلت إليك» وهي دلالة على ما تميز به حكام بلدنا الحبيب الكويت بإيمانهم الكبير بأنه لا شئ يدوم، والحياة هي امتداد عبر الأجيال.وها نحن نعيش أيام الحزن وألم الفقد برحيل والدنا أمير العفو سمو الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه وأسكنه فسيح جناته، أمير أحب شعبه فأحبوه، اتقى الله في حياته فأنزل الله محبته في قلوب عباده، ارتبط اسم الشيخ نواف الأحمد بمسجد بلال بن رباح في منطقة الصديق، وما أروعه من ارتباط عندما يرتبط اسم الإنسان ببيت من بيوت الله، أمير عمل لآخرته الباقية ولم يهتم بالدنيا الفانية، حكم فعدل وعفا عن كل رعاياه مسامحا لكل ما بدر منهم، استثمر ما أنعم الله عليه به من منصب ومال في رضا الله ورضا والديه والبر لهما، فقام ببناء مسجد، لم يطلق عليه اسمه الشخصي بل أسماه باسم مؤذن الرسول الكريم بلال بن رباح رضي الله عنه، مسجد يتوافد عليه المصلون رجالا ونساء في الصلوات والتراويح في شهر رمضان المبارك ويصدح بالتكبيرات في عيدي الفطر والأضحى، أما منزله الخاص فلم ينسبه لنفسه بل أسماه باسم والدته (اليمامة) عرفانا وبرا بها، رجل تميز بخوفه من الله تعالى وبطاعته وبره لوالديه حتما سينعكس ذلك على شخصيات أبنائه.جميعنا شاهدنا اللحظة العصيبة على رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف الصباح وهو ينعى والده أمام شاشات التلفزيون وبحضور مجلس الوزراء، لتصبح سابقة تاريخية يشهدها تاريخ الكويت للمرة الأولى بأن رئيس مجلس الوزراء ينعى الأمير الراحل بصفته والده!كم هو مؤلم حقا ولحظة يحتاج فيها القلب للثبات والقوة والتحمل، تجمع بين مهمة رسمية وواجب المسؤول وبين ألم فقد الابن لأبيه.لله درك يا سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، كم كنت قويا تحاول إمساك مشاعرك وإيقاف الدموع في مدامعك، ولكن وفاء الابن وعاطفته لأبيه قد تضعف أمام مصاب جلل، وأي مصاب أكبر من رحيل أمير البلاد فما بالك عندما يكون هو الأب! وقتئذ يكون الضعف هو ذروة القوة ! لحظة يشهد عليها التاريخ لما لها أثر عميق في نفوس الجميع.أبناء لم يشعروا بأنهم أبناء حاكم الدولة بل تجدهم مع الناس في جميع الأوقات يفرحون معهم في المناسبات السعيدة ويتقدمون لمواساتهم في المناسبات الحزينة!إنها من أكبر النعم علينا من الله عز وجل بأنه أكرمنا بعائلة الحكم المتواضعة والمحبة لشعبها، وكما ذكرنا سابقا « لو دامت لغيرك ما تصلت إليك» فها هو مسند الإمارة ينتقل بكل رضا وهدوء حسب الدستور الكويتي إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه وأعانه على إكمال مسيرة الخير لبناء وطن الخير دولة الخير كويت المحبة والسلام.ولا يسعنا إلا أن نسأل الله تعالى أن يرحم والدنا سمو الأمير الراحل أمير العفو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، طيب الله ثراه ويغفر له ويتجاوز عن سيئاته ونشهد له بأنه حكم بيننـا بالعدل بكـتاب اللــه وسنة نبيه الكريم، ونـــدعو الله أن يشد من أزر صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ويرزقه البطانة الصالحة، ويحفظ نعمة الأمن والأمان على كويتنا الحبيبة وسائر بلاد المسلمين.. آمين..

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