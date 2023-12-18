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ستبقى حاضراً في قلوبنا

12/18/2023 11:21:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa)

ووري الثرى جثمانك الطاهر، ولكنك ما زلت بيننا نراك بقلوبنا وتسكنها، لم تمت يا أبانا وأميرنا الغالي، فملامحك الطيبة لا تغيب عن أعيننا، تعجز الكلمات التي تخرج مبعثرة عما يختلج صدورنا من حزن شديد على فراقك يا طيب القلب.. فرضت حبك على الكويت كلها بالتسامح والعفو.. كنت مواطنا كويتيا بسيطا قبل أن تكون حاكما ذا جاه وسلطة، أحبك الكبير والصغير والقريب والبعيد، رحلت ولكن ذكراك باقية، لن أنسى حديثك معي في حفل تخريج الفائقين في «التطبيقي» عندما كنت وليا للعهد، حديث الأب ممازحا ابنته بكلمات حنونة لامست قلبي وبابتسامة مشرقة احتفظت بهذا كله في صورتي معك والتي أعتز بها كثيرا.
وداعاً والدي الحنون وإلى جنات النعيم، وجزاك الله عنا خير الجزاء، حكمت فعدلت فكسبت قلوبنا جميعا.. رحمك الله وغفر لك وأسكنك فسيح جناته، وأعان والدنا وأميرنا الغالي صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد على مسؤولياته وسخر له البطانة الصالحة، وحفظ الله بلادنا الكويت من كل شر ومكروه، وأتم علينا نعمة الأمن والأمان.


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fatma_Alazmi@

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