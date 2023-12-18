وداع القائد القدوة

(MENAFN
- Al-Anbaa) ودعت جماهير الكويت والعالم العربي والإسلامي سمو الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح القدوة بدعوات وصلوات ووصايا تعني الكثير من المعاني والعبر فيما يتعلق بالعلاقة بين الراعي والرعية خلال مسيرة عطرة في خدمة الكويت وأهلها.
تميز سمو أمير الكويت الراحل برزانة وتحكم وقدم قدوة تتعلم منها الأجيال، وقد تربى بوفيصل، رحمه الله، على الأخلاق الطيبة والصفات الحميدة وعلمها أولاده لتكون لهم منهاجا يتسم بتغليب الأمانة وطاعة الخالق والتعامل بود وحب وحكــمة مع المخلوق بكل المواقف.
هكذا هي حياة أميرنا القدوة سمو الشيخ نواف الأحمد يعلمها كل من تعامل معه في رحـلة مسؤولياته ومسيرة حياته الهادئة المحببة لكل من لازمه فيها.
وتعجز الكلمات وحروفها عن تعداد مزاياه ومناقبه وحسن تعامله مع الأفراد والجماعات الذين جمعته بهم المواقـــف في تلك الحياة غير الصـــاخبة، رحمه الله وأمثاله من حكمــاء السلطة، الذين أجمع الكــل على حبه والدعاء له، وندرك بإذن الله أن هذا المنهج سيتواصل بتكامل الأدوار، كما أوصى بذلك أميرنا الراحل، ودليل ذلك اجماع الكل حكاما ومحكومين على أنها فترة بكل معانيها قدوة لماضي وحاضر ومستقبل هذا الوطن الغالي.
نـسأل الله لأميرنا الراحل أن يتغمده بواسع رحمته وفسيح جناته وأن يجزيه الله عنا خيرا وأن يكون مأواه جنة النعيم.
ونــدعو لصاحب السمو الأمــير الشيخ مشعل الأحمد بدوام الصحة والعافية والتوفيق فيـــما حمل من أمانة الكويت وشعبها، اللهم آمين.
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