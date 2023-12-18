Tuesday, 19 December 2023 10:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وداع القائد القدوة

12/18/2023 11:21:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ودعت جماهير الكويت والعالم العربي والإسلامي سمو الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح القدوة بدعوات وصلوات ووصايا تعني الكثير من المعاني والعبر فيما يتعلق بالعلاقة بين الراعي والرعية خلال مسيرة عطرة في خدمة الكويت وأهلها.
تميز سمو أمير الكويت الراحل برزانة وتحكم وقدم قدوة تتعلم منها الأجيال، وقد تربى بوفيصل، رحمه الله، على الأخلاق الطيبة والصفات الحميدة وعلمها أولاده لتكون لهم منهاجا يتسم بتغليب الأمانة وطاعة الخالق والتعامل بود وحب وحكــمة مع المخلوق بكل المواقف.
هكذا هي حياة أميرنا القدوة سمو الشيخ نواف الأحمد يعلمها كل من تعامل معه في رحـلة مسؤولياته ومسيرة حياته الهادئة المحببة لكل من لازمه فيها.
وتعجز الكلمات وحروفها عن تعداد مزاياه ومناقبه وحسن تعامله مع الأفراد والجماعات الذين جمعته بهم المواقـــف في تلك الحياة غير الصـــاخبة، رحمه الله وأمثاله من حكمــاء السلطة، الذين أجمع الكــل على حبه والدعاء له، وندرك بإذن الله أن هذا المنهج سيتواصل بتكامل الأدوار، كما أوصى بذلك أميرنا الراحل، ودليل ذلك اجماع الكل حكاما ومحكومين على أنها فترة بكل معانيها قدوة لماضي وحاضر ومستقبل هذا الوطن الغالي.
نـسأل الله لأميرنا الراحل أن يتغمده بواسع رحمته وفسيح جناته وأن يجزيه الله عنا خيرا وأن يكون مأواه جنة النعيم.
ونــدعو لصاحب السمو الأمــير الشيخ مشعل الأحمد بدوام الصحة والعافية والتوفيق فيـــما حمل من أمانة الكويت وشعبها، اللهم آمين.

MENAFN18122023000130011022ID1107622476

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث