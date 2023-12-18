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أمير التواضع

12/18/2023 11:21:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ودعت الكويت والأمتان العربية والإسلامية بل والعالم أجمع قائدا فذا وشخصية تركت بصمة في سجل الإنسانية ونموذجا للحاكم المتواضع الخلوق الذي لم يجعل بينه وبين شعبه أي فاصل من أي نوع. لقد فارقنا أميرنا الراحل الحبيب سمو الشيخ نواف الأحمد وسط انات الشعب الكويتي المكلوم على رحيل الوالد والقائد الذي بادلهم حبا بحب، في مواصلة لمسيرة آل الصباح الكرام الذين ارتضيهم الكويتيون ليقودوا سفينة الوطن بكل كفاءة واقتدار وتقارب بين الحكام والمحكومين.
ولفقيدنا الراحل باع طويل في خدمة الكويت وأهلها، حيث بدأ عمله السياسي قبل 60 عاما في فبراير 1962 عندما تولى منصب محافظ حولي حيث تمكن من تحويل المحافظة التي كانت عبارة عن قرية إلى مدينة حضارية وسكنية وتولى مسؤولية المحافظة 16 عاما ثم تولى وزارة الداخلية خلفا للأمير الوالد الراحل الشيخ سعد العبدالله الذي تولى ولاية العهد ثم تولى منصب وزارة الدفاع عام 1988 وقام بتطوير وزارة الدفاع وأمدها بكل الإمكانات من أسلحة حديثة لتقوم بواجبها.
وكان الأمير الراحل رمزا للأمة وراعيا للوطن وقائد مسيرة النهضة والتنمية. وعن مآثر أخلاق سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، رحمه الله، فقد كانت كثيرة، ومنها التسامح والتواضع والعفو عند المقدرة، وكان يحث دائما في خطاباته على التعاون بين السلطات التشريعية والتنفيذية خدمة للوطن والمواطن وكان، رحمة الله عليه، زاهدا في هذه الدنيا محبا للعبادة وعمل الخير إرضاء لله سبحانه وتعالى. كما أفنى سمو الأمير الراحل حياته خدمة لوطنه في اي مسؤولية تولاها، كما شهدت فترة حكمه انجازات كثيرة وشهدت الكويت في عهده نموا واضحا في جميع الاصعدة وإصلاحات اقتصادية. وقد نعته جميع دول الخليج والدول العربية والأجنبية معددة مناقب سموه، رحمه الله وطيب ثراه.
إن مصابنا جلل في رحيل أميرنا الشيخ نواف الجابر الأحمد الصباح الذي كان قمة في التواضع مع الصغير ويحن على الكبير.
وفي هذا المقام ندعو الله الحنان المنان واسع الغفران أن يغفر لأميرنا الراحل الشيخ نواف الأحمد، اللهم ارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار وأنزله منازل الصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا، واجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار وافسح له في قبره مد نظره وافرش قبره من فراش الجنة واملأ قلبه بالنور والفسحة والسرور ويمّن كتابه ويسر حسابه وثقل بالحسنات ميزانه وثبت على الطراط قدميه وأسكنه في أعلى الجنات في جوار نبيك المصطفى وأمنه من فزع يوم القــيامة ومـــن هول يوم القيامة واجعل نفسه آمنة مطمـــئنة ولقنه حجته واحشره مع أصحاب اليـمين واجعل تحيته فسلام لك من أصحاب اليمين.
اللهم احفظ بلدي الكويت وأميرها صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وشعبها ومن عليها من المخلصين من كل مكروه، اللهم آمين.
وعظم الله أجركم جميعا.


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