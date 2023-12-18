إلى جنات الخلد يا أمير العفو

ألم الفراق أشــد ما يــمر به الإنسان، وبالأمس القريب اختار الله عز وجل المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ليــكون إلى جواره وفي ذمته وتحت رحمته.برحيل المغفور له، فقدت الكويت والعالم بأثره أحد قادتها المخلصين، وقائدا حكيما وأميرا للعفو وسيذكره التاريخ بمواقف واثقة وثابتة في نصرة قضايا أمته.كان، رحمة الله عليه، زاهدا وقريبا من شعبه، فأحبهم وأحبوه وآثر ألا يرحل دون بصمة أبوية خالدة، حيث قاد سفينة وطنه إلى بر الأمان رغم التحديات الجسام.عمل المغفور له بإذن الله تعالى لأجل وطنه وشعبه، فكانت سياسته امتدادا لنهج سلفه، وإن كان سموه قد رحل عنا بجسده، لكن ذكراه العطرة وإنجازاته البارزة ستبقى إلى الأبد في ذاكرة شعبه ومحبيه من المواطنين والمقيمين، وكلنا يقين برضاهم بقضاء الله وقدره «فلله ما أعطى وله ما أخذ».وإذ أتقدم بالعزاء الى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، ولأهل الكويت الكرام ولكل من يسكن هذه الأرض الطيبة، فإنني أدعو الى العلي القدير أن يتغمد فقيدنا الراحل برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته.اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.اللهم ارحمه وارزقه أعلى درجات الجنة. اللهم انت سميع مجيب يا أرحم الراحمين.

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