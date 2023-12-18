همّ ليساعد جيرانه.. ارتقاء مدرب المنتخب الفلسطيني لألعاب القوى بلال أبو سمعان



ويعد المدرب الفلسطيني الشهيد بلال أبو سمعان، أحد أبرز الرياضيين في رياضة ألعاب القوى وممثلاً لها في العديد من البطولات العالمية والآسيوية.



واستشهد المدرب الفلسطيني لألعاب القوى أبو سمعان، في قصف الاحتلال الإسرائيلي في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وبحسب تقرير نشره الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، فقد ارتقى أكثر من 85 شهيداً رياضياً خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ ال7 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، 55 منهم من أسرة رياضة كرة القدم و30 من الرياضات الأخرى.

وبين التقرير، بأن الاحتلال الإسرائيلي قد دمر 5 منشآت رياضية حتى الآن في قطاع غزة، و4 منشآت في الضفة الغربية المحتلة.

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