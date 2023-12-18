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إقامة المباريات المؤجلة بعد مشوار النشامى الآسيوي

12/18/2023 11:21:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات عمان - قرر اتحاد كرة القدم رسميا، إقامة المباريات المؤجلة من بطولة دوري المحترفين، بعد انتهاء مشاركة المنتخب الوطني لكرة القدم في نهائيات كأس آسيا، في منافسات نهائيات بطولة كأس آسيا 2023، المقررة في قطر خلال الفترة من الثاني عشر من شهر كانون الثاني (يناير) ولغاية العاشر من شهر شباط (فبراير) المقبلين، بثلاثة ايام على الأقل.
كما قرر الاتحاد إقامة المباريات المؤجلة من منافسات بطولة كأس الأردن خلال مرحلة الإياب، ولتحقيق العدالة بين الأندية سيتم فتح باب القيد للفترة الثانية بعد اقامة المباريات المؤجلة في بطولة الدوري، ومنح الأندية فترة َمناسبة لتحرير لو تسجيل لاعبين جدد خلال فترة التسجيل.
وجاء تأجيل إقامة المباريات المؤجلة بناء على طلب المدير الفني للمنتخب الوطني الحسين عموتة، الذي يريد تجميع المنتخب للتفرغ للمباريات الودية قبل الذهاب إلى الكأس الآسيوية في قطر، على الرغم من تنسيب لجنة المسابقات بالاتحاد والتي تضم عدد من ممثلي الأندية، والتي طلبت رسميا اقامة المباريات المؤجلة من منافسات دوري المحترفين يومي الثالث والعشرين والسابع والعشرين من الشهر الحالي.
وكان اتحاد الكرة، أعلن عن تأجيل عدد من مباريات فريق الفيصلي الذي اختتم أمس مشاركته في دوري أبطال آسيا، وفريق الوحدات الذي يشارك في كأس الاتحاد الآسيوي وهي: الوحدات مع الحسين إربد، والفيصلي مع شباب العقبة (الجولة الخامسة بالدوري)، والفيصلي مع مغير السرحان، والوحدات مع الرمثا (الجولة الثامنة من الدوري)، كما تم تأجيل مباريات الكأس التي تجمع سحاب مع الفيصلي، ومغير السرحان مع الوحدات، في إطار منافسات دور الستة عشر.

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