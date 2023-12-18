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فان دايك يرد على هجوم كين.. وكاراجر ينتقد امرابط

12/18/2023 11:21:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكد لاعب مانشستر يونايتد السابق جاري نيفيل، أن أداء الفريق في التعادل مع ليفربول 0-0، أول من أمس، ضمن الجولة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، لم يوحِ برغبته في الفوز.
وشبه نيفيل تعامل مانشستر يونايتد مع اللقاء، بأداء الفريق تحت قيادة المدرب السابق صاحب الخطط الدفاعية جوزيه مورينيو، والذي تعادل النتيجة ذاتها خلال على ملعب "أنفيلد" خلال فترة تواجده مع "الشياطين الحمر".
وأطلق ليفربول 34 تسديدة مقابل 6، واستحوذ على الكرة بنسبة 69 في المائة في التعادل السلبي، على الرغم من أن مانشستر يونايتد سنحت له فرص للفوز بالمباراة.
وقال نيفيل لشبكة سكاي سبورتس: "مانشستر يونايتد لعب بشكل سيئ للغاية. كان لديهم فترة 10 أو 15 دقيقة عندما خرج سوبوسلاي وكان ليفربول لديه ترينت ألكسندر-أرنولد وإندو في خط الوسط بخطة 4-2-4، حيث فكرت.. أوه، هناك هجمتان أو 3 هجمات مضادة".
وأضاف: "إنها نتيجة جيدة لأنها تعادل على ملعب أنفيلد، ولا يمكنك أبدًا عدم التفكير بذلك، لكن هذا ليس أداءً".
وتابع: "لقد قتلنا جوزيه مورينيو قبل بضع سنوات لأنه جاء إلى هنا ولعب بهذه الطريقة وحصلنا على نتيجة 0-0. لذلك أعتقد أن حقيقة أنهم كانوا أكثر مرونة دفاعيا هو أمر جيد وحقيقة أنهم حافظوا على شباكهم نظيفة أمر جيد، ولكن فيما يتعلق بمستوى الأداء الذي سيفوز بمباريات كرة القدم، لا".
وواصل: "لكن عليك أن تمنح بعض الفضل للمدافعين والطريقة التي تماسك بها الفريق بأكمله. قبل المباراة، رأيت الفريق، وفكرت في كيفية الحفاظ على نظافة الشباك، وهذا يعني على الأقل استقبال هدفين أو ثلاثة أهداف. عليك أن تمنحهم الفضل في ذلك وعليك أن تقول لهم أحسنتم لأنه كان أسبوعًا صعبًا بالنسبة لهم".
وختم: "لا أستطيع أن أتخيل مدى صعوبة الأمر، والانتقادات التي تلقوها، والجميع يهاجمهم، بما في ذلك نحن، وحقيقة الأمر أنهم خرجوا من هنا الليلة مع بعض الاحترام".
من جهته، وجه مدافع ليفربول السابق جايمي كاراجر، انتقادات حادة للاعب مانشستر يونايتد سفيان امرابط، بعد تعادل الفريقين.
وطبق مانشستر يونايتد استراتيجية دفاعية محكمة، حرمت ليفربول من تشكيل الخطورة المطلوبة، لكن امرابط الذي أدى دور لاعب الارتكاز أمام الخط الدفاعي، عانى للسيطرة على مفاتيح لعب الريدز الهجومية، خصوصا في الشوط الأول.
وقال كاراجر في معرض تحليله للمباراة لشبكة "سكاي سبورتس": "لا أعرف لماذا يلعبون بطريقة رجل لرجل، إنه (امرابط) لا يستطيع الركض".
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل"، فإن مجموعة كبيرة من مشجعي يونايتد، هاجموا امرابط لافتقاده السرعة المطلوبة لمجاراة لاعبي ليفربول، وهي نقطة عانى منها منذ انتقاله إلى الفريق على سبيل الإعارة من فيورنتينا خلال فترة الانتقالات الضيفية الماضية.
وقدم امرابط أداء بطوليا، في مشوار منتخب بلاده خلال نهائيات كأس العالم العام الماضي، عندما وصل "أسود الأطلس" إلى نصف النهائي.
وفي سياق متصل، دافع قائد ليفربول فيرجيل فان دايك عن نفسه، في وجه الانتقادات التي وجهها له أسطورة مانشستر يونايتد روي كين، بعد التصريحات التي أدلى بها الدولي الهولندي، عقب التعادل.
وأثار فان دايك غضب كين، عندما قال إن فريقا واحدا فقط لعب من أجل الفوز في مباراة أول من أمس، وقال لاعب يونايتد السابق إن التعليقات كانت متعجرفة، مضيفا أن فان دايك يحتاج إلى تذكير نفسه بأنه يلعب لفريق فاز باللقب مرة واحدة خلال 30 عاما.
وأصر فان دايك على أن هناك صدقا وليس غطرسة في كلماته، حيث أطلق ليفربول 34 تسديدة، لكنه فشل في التسجيل للمرة الأولى منذ نيسان (أبريل).
وقال فان دايك في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل": "أنا أحب روي كين، إذا قال ذلك فلا بأس".
وأضاف: "إنه لاعب مانشستر يونايتد أولا وأخيرا، وأتفهم أنه يمكن أن يكون رد فعله بهذه الطريقة، لكنني شعرت بما قلته وليس هناك أي غطرسة على الإطلاق".
وتابع: "ربما شعر كل من شاهد المباراة بالشعور ذاته. نمضي قدما. لقد أتيحت لنا الفرصة ولم نتمكن من التسجيل وهذا هو الجزء المحبط".
ويعد شهر كانون الأول (ديسمبر)، أسوأ وقت لخسارة النقاط مع ازدحام الشهر بالمباريات المتتالية، ويعترف فان دايك بأن اللاعبين ربما كانوا يحاولون أكثر من اللازم لتحقيق الفوز على يونايتد.
وأردف: "ربما (كنا) نحاول فرض الأمر قليلاً في بعض الأحيان، وكان بإمكاننا اتخاذ قرار أفضل ولكن كان من الصعب كسر الحاجز (الدفاعي) العميق".
وواصل: "أنت تضغط، وتضغط، وتحاول أن تفعل كل ما في وسعك، ولكن كان أمس أحد تلك الأيام التي لم نتمكن فيها من العثور على القرار الصحيح لتسجيل هدف".
إلى ذلك، شن نجم الكرة الإنجليزية السابق آلان شيرر، هجوما ساخرا على جناح مانشستر يونايتد أنتوني، مشيرا إلى أنه من الصعب للغاية اللعب إلى جانبه.
وأكد شيرر، أنه يشعر ببعض التعاطف مع مهاجم يونايتد راسموس هويلوند، لأنه يتعين عليه اللعب إلى جانب أنتوني، الذي وصفه بأنه يمكن التنبؤ به بسهولة، وقال إن التواجد في الفريق نفسه معه قد يثير جنونه.
وفي حديثه في برنامج "مباراة اليوم" على هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، قال شيرر: "على الجانب الأيمن لديك أنتوني، سيثير جنوني لو لعبت إلى جانبه، لأنك تعرف بنسبة 99.9 في المائة من الوقت أنه سيشق طريقه للتسديد بقدمه اليسرى".
وأضاف: "لا يعرف المدافعون ذلك فحسب، بل يمكنهم بعد ذلك ضبط أنفسهم. وفي مفارقة غريبة.. إذا بقي على الجانب الأيمن، فقد يجعل الأمر أكثر صعوبة بعض الشيء، وبالنسبة للمهاجم (هويلوند)، فإنه لا يمكن للأمر أن يزداد صعوبة أكثر من ذلك".
وعلى الرغم من افتقاره إلى للأهداف والتمريرات الحاسمة، يظل أنتوني شخصية رئيسية في فريق إريك تن هاج ويتم تسميته بانتظام في التشكيلة الأساسية.
مورينيو يستبعد فرض آرسنال
يعتقد مدرب روما جوزيه مورينيو، أن فرص آرسنال في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم ضعيفة، مؤكدا أن المنافسة ستكون ثنائية بين مانشستر سيتي وليفربول.
ويتصدر آرسنال ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز حاليا، بفارق نقطة واحدة أمام ليفربول الذي تعادل مع مانشستر يونايتد 0-0، فيما أهدر مانشستر سيتي أهدر نقطتين بالتعادل مع كريستال بالاس 2-2.
وردا على سؤال حول من سيرفع كأس البريميرليج هذا الموسم في البودكاست الخاص بنجم تشيلسي السابق جون أوبي ميكيل، قال مورينيو: "أود أن أقول مانشستر سيتي لديه 51 في المائة وليفربول 49 في المائة".
وواصل ميكيل حديثه وقال: "لا لآرسنال؟"، فأجاب مورينيو باختصار "لا"، ما دفع اللاعب النيجيري إلى الضحك.
لكن المدرب البرتغالي اعترف بعد ذلك، أنه لا يمانع في رؤية آرسنال ينهي انتظار دام طولا لإحراز لقب الدوري، وقال: "بصراحة، بغض النظر عن التنافس، أود أن يفوزوا".
وواصل: "بالطبع، تشيلسي ومانشستر يونايتد لن يفوزا باللقب. من بين هؤلاء الثلاثة، سأكون سعيدًا لأن يقوم آرسنال بذلك. سأكون سعيدًا جدًا لهم بكسر هذا الشيء (صيام الفوز باللقب)".
وأضاف: "قلت ذلك لأنه عندما يبدأ تراكم المباريات، يكون لدى مانشستر سيتي فريقان".
جاكسون يهاجم المنتقدين
أكد مهاجم تشيلسي نيكولاس جاكسون، عدم اكتراثه بالانتقادات الموجهة إليه لقلة أهدافه مع فريقه الجديد، مدعيا أن منتقديه "لا يعرفون شيئا عن كرة القدم".
وسجل اللاعب البالغ من العمر 22 عاما، 8 أهداف في 19 مباراة مع البلوز بكافة المسابقات، بما في ذلك ثلاثية ضد توتنهام، لكنه لم يسجل سوى 5 خلال مبارياته الـ16 في الدوري الإنجليزي الممتاز.
واعترف الدولي السنغالي، بأنه يحتاج إلى تسجيل المزيد من الأهداف، بعد أن تم التعاقد معه من فياريال مقابل 32 مليون جنيه إسترليني.
وأشار جاكسون خلال دفاعه عن نفسه، إلى معاناة محمد صلاح وكيفن دي بروين عندما كانا في "ستامفورد بريدج" في الفترات الأولى من مسيرتيهما.
وشارك صلاح في 13 مباراة فقط في الدوري الإنجليزي عندما كان مع تشيلسي، بينما لعب دي بروين 3 مباريات فقط.
وردا على سؤال عن موسمه، قال جاكسون في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل": "لا بأس، هذا ليس ما كنت أسعى إليه، على الرغم من أنه موسمي الأول، لذلك أنا سعيد، على الرغم من أن الجميع يتحدثون بشكل سيئ، فأنا سعيد للغاية. لا يهمني ما يقوله الناس".
وأضاف: "إنهم مجرد أشخاص لا يعرفون شيئًا عن كرة القدم. سأواصل خوض المزيد من المباريات وتسجيل المزيد من الأهداف للفريق".
وتابع: "كان يجب أن أسجل المزيد لأنني أهدرت بعض الفرص. الدوري الإنجليزي مختلف عن الدوري الأسباني، حيث أتيت. أحاول التكيف. هذا ليس عذرا. أحاول مواصلة العمل بجدية أكبر والاستماع إلى الناس. ليس الأشخاص الذين لا يعرفون كرة القدم، أنا أستمع إلى المدرب الذي يعرف المزيد من كرة القدم".
ويتمتع مدرب تشيلسي ماوريسيو بوكيتينو بسجل حافل في رعاية اللاعبين الشباب، وكان له دور فعال في مواصلة تطوير هاري كين في توتنهام، ومنح ديلي آلي أول ظهور له في النادي بعد التعاقد معه من نادي إم كيه دونز المغمور.
وأردف جاكسون: "كان بوكيتينو مع الكثير من اللاعبين الشبان، لذا فهو يحفزني كل يوم ويطلب مني بذل الجهد، وقد رأى أشخاصًا أسوأ مني (في الماضي) وهم الآن لاعبون كبار".
وواصل: "دي بروين كان هنا وصلاح كان هنا. لقد ناضلا هنا وأصبحا الآن لاعبين كبيرين. لم يستمعا إلى الأشخاص الذين لا يعرفون كرة القدم، وهو (بوكيتينو) يستمر في إخباري بذلك".
خطة بديلة للجانرز
ذكرت تقارير صحفية، أمس، أن آرسنال وضع خطة بديلة، تحسبا لإمكانية فشل التعاقد مع مهاجم برينتفورد إيفان توني.
ويخضع المهاجم الدولي الإنجليزي، لعقوبة تستمر حتى منتصف الشهر المقبل، بعد ثبوت تورطه في قضايا مراهنات على مباريات كرة القدم.
وهناك العديد من الأندية التي تسعى لمزاحمة آرسنال على خدمات توني في فترة الانتقالات الشتوية الشهر المقبل، وعلى رأسها توتنهام وتشيلسي.
ووفقا لصحيفة "ذا صن"، فإن مدرب آرسنال ميكيل أرتيتا، وضع عينه على مهاجم بورنموث دومينيك سولانكي، في حال فشل التعاقد مع توني.
ويقدم سولانكي الذي لعب مباراة دولية واحدة مع المنتخب الإنجليزي، مستويات مميزة مع بورنموث هذا الموسم، حيث أحرز 8 مباريات في 16 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز.
وانتقل سولانكي إلى بورنموث في كانون الثاني (يناير) 2019، قادما من ليفربول، وأحرز معه حتى الآن 65 هدفا في 193 مباراة بالمسابقات كافة، وهو يحظى أيضا باهتمام وست هام يونايتد.-(وكالات)

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