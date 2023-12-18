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إصابات الرباط الصليبي تداهم لاعبا جديدا من صفوف ريال مدريد

12/18/2023 11:21:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تحدث كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، عن فوز فريقه على فياريال بنتيجة 4-1، في الجولة الـ17 من الليجا أول من أمس، معبرا عن حزنه على إصابة نجمه ديفيد ألابا في الرباط الصليبي.
وقال أنشيلوتي، خلال تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية: "نشعر بالحزن للغاية، لأن إصابة ديفيد ألابا هي الثالثة من هذا النوع، التي نتعرض لها خلال 4 أشهر، وهو أمر لم يحدث لي من قبل.. لكن الفريق يتغلب على كل هذا".
وأضاف: "تعرض فيرلان ميندي لبعض الانزعاج في ساقه اليمنى، وفضلنا عدم المخاطرة به".
وعن عودة أوريلين تشواميني، أجاب: "إنه الخيار الأول لدينا، وعلى استعداد للعب في قلب الدفاع في حالة الطوارئ، وأعتقد أنه يستطيع ذلك".
وواصل: "لقد كان بيلينجهام هو بطل الرواية.. إنه يلعب بشكل جيد ويساعد دائما الفريق، وقد قمت باستبداله كإجراء احترازي، تدرب مارفيل معنا، لكنه مصاب أيضا، وفي الوقت الحالي الوضع كما هو.. وبعد أعياد الميلاد سنرى ما يمكننا القيام به.. أعتقد أن ميليتاو يتعافى بشكل جيد للغاية، لم نفكر بعد في عودته، لكنها قد تكون قبل نهاية الموسم".
واختتم المدرب الإيطالي: "فينيسيوس وكامافينجا وأردا جولر سيكونون جاهزين للعودة مع الفريق عقب الإجازة".
من جهته، أبدى ظهير ريال مدريد، الإسباني لوكاس فاسكيز، حزنه الشديد بسبب الإصابة التي تعرض لها زميله ألابا.
وقال فاسكيز عقب المباراة "ألابا مستاء، إنه أسوأ خبر لنا اليوم، إنها إصابة معقدة وطويلة، نحن نواجه سوء حظ مع هذا النوع من الإصابات... إنها صعبة، ألابا شخص لا يصدق، لاعب محترف من الدرجة الأولى.. نحن نشعر بالحزن، لكننا نعلم أنه سيبذل كل ما لديه للعودة أفضل مما كان عليه".
وأصيب ألابا في الدقيقة 33 من المباراة، عندما تعرض لالتواء في ركبته، أثناء تجاوزه للمهاجم جيرارد مورينو.
ويلتحق ألابا بهذا الشكل بزميليه، حارس المرمى البلجيكي تيبو كورتوا وقلب الدفاع البرازيلي إيدير ميليتاو، اللذين تعرضا لنفس الإصابة الخطيرة قبل أربعة أشهر، ويأملان في العودة للملاعب قبل نهاية الموسم الحالي.
وعن سلسلة اللا هزيمة لريال، والتي وصلت للمباراة الـ16 تواليا، قال فاسكيز "سلسلة النتائج الجيدة تعكس مدى جودة الفريق.. واجهنا مشكلات مع تعدد الإصابات في انطلاقة هذا الموسم، لكن المستوى لم يهبط في أي وقت.. هذا يعكس مستوى هذا الفريق، وقدرته على التتويج بالألقاب".
في السياق ذاته، يرى إبراهيم دياز، نجم ريال مدريد، أن الانتصار على فياريال، جاء خلال إحدى أفضل المباريات التي لعبها طوال مسيرته حتى الآن.
وقال دياز، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "أول شيء، يجب أن أوجه رسالة تشجيعية لألابا.. فنحن معه، ونأمل أن تكون إصابته خفيفة".
وعن الهدف الذي سجله في مباراة اليوم (الثالث)، أجاب: "أنا سعيد جدًا بعمل الفريق، وبالطبع الهدف الذي أحرزته والانتصار.. فهي إحدى أفضل المباريات في مسيرتي، وخاصةً في برنابيو".
وتابع: "يجب تسليط الضوء على العمل الدفاعي.. نحن لاعبون موهوبون، ويمكننا خلق الفرص.. لكن العمل الدفاعي مهم جدًا".
وحول التفاهم مع زميليه جود بيلينجهام ورودريجو جويس، علق: "نحن نفهم بعضنا جيدًا، داخل وخارج الملعب، ويمكن رؤية ذلك حقا".
وبشأن تصفيق جماهير الريال له، قال اللاعب الإسباني: "إنه شيء فريد من نوعه.. وهو حلم في البرنابيو.. لا يسعني إلا أن أكون ممتنا للجمهور، وأقول لهم شكرا جزيلا.. انتهى العام 2023، ومتأكد أن 2024 سيكون جميلا للغاية".
وأبدى رودريجو سعادته بالانتصار الكاسح قائلا: "الفوز اليوم مهم للغاية، حيث وسع الفارق مع برشلونة إلى 7 نقاط.. لكن ما يزال هناك الكثير من المباريات، وجيرونا أيضًا ينافسنا".
وأضاف صاحب الهدف الثاني في شباك الغواصات الصفراء: "أنا سعيد لأن كل شيء يسير على ما يرام.. وعلينا أن نحاول الفوز بكل مباراة".
وبخصوص إصابة زميله ألابا، أجاب: "لا نعرف الكثير، وإصابته أحزنتنا بين الشوطين.. والأمر يجعلنا قلقين قليلا".
على صعيد مختلف، وقع الاختيار على كيكي سانشيز فلوريس، ليتولى الإدارة الفنية لإشبيلية بدلا من الأوروجوائي دييجو ألونسو، الذي أقيل من منصبه عقب هزيمة الفريق بثلاثية نظيفة أمام خيتافي يوم السبت الماضي، وبعدما حصد خمس نقاط فقط في المباريات الثماني التي قادها بالدوري الإسباني.
وتفاوضت إدارة إشبيلية على مدار الساعة طوال أول من أمس مع المدرب البالغ من العمر 58 عامًا لتولي قيادة الفريق في التدريبات المقررة أمس الاثنين، استعدادا لمواجهة غرناطة اليوم الثلاثاء في الجولة الثامنة عشر من الليجا.
وظل كيكي سانشيز فلوريس بلا فريق منذ نيسان (أبريل) الماضي، عندما أنهى حقبته الثالثة مع خيتافي، النادي الذي بدأ فيه مسيرته كمدرب في عام 2004.
ومنذ ذلك الحين، قام بتدريب عدة فرق من بينها فالنسيا وبنفيكا وأتلتيكو مدريد وإسبانيول، وكذلك الأهلي والعين بالإمارات، بين أندية أخرى. -(وكالات)

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