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دوري الطاولة للرجال والسيدات ينطلق اليوم

12/18/2023 11:21:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تنطلق، اعتبارا من الساعة الخامسة من مساء اليوم في صالة اليرموك بمدينة الحسين للشباب، منافسات دوري أندية الدرجة الأولى لكرة الطاولة، ودوري أندية السيدات لموسم 2023، حيث تقام لقاءات الأولى وفق نظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، وتتأهل إلى المربع الذهبي الفرق الحاصلة على المراكز الأربعة الأولى مع كامل النقاط التي حصلت عليها في المرحلة الأولى، فيما تقام لقاءات دوري السيدات من مرحلة واحدة فقط.
وتشهد بطولة الدرجة الأولى مشاركة فرق مدينة الحسين للشباب والأرثوذكسي والوحدات ومؤتة وحمادة ومعدي والطالبية وجرش ومعان، ويشارك في بطولة الدرجة السيدات فرق الأرثوذكسي وحمادة ومدينة الحسين للشباب وأبو نصير وسمر والبتراء.
وينتظر أن تحفل لقاءات دوري الدرجة الأولى بالندية والإثارة وسط توقعات بحصول فريقي الأرثوذكسي على اللقبين نظرا لجاهزيتهما الكاملة لهاتين البطولتين، ووجود اللاعبين واللاعبات القادرين على حسم اللقاءات.
ويذكر أن فريق مدينة الحسين للشباب هو حامل لقب النسخة الأخيرة من بطولة الدرجة الأولى، وفريق الأرثوذكسي هو حامل لقب دوري السيدات.
وكان رئيس الاتحاد الأردني طارق الزعبي أكد، في تصريحات إعلامية، أن إقامة دوري أندية الدرجة الأولى، ودوري أندية السيدات، يتوافق مع برامج المنتخبات الوطنية، بل يعزز من نجاحاتها، خصوصا وأن الدوري يشهد مشاركة عدد كبير من اللاعبين واللاعبات مع مختلف الأندية المشاركة في هاتين البطولتين، لافتا إلى أن الاتحاد حدد مواعيد الدوري بعد التنسيق مع الجهاز الفني للمنتخبات الوطنية الذي يرأسه المصري عمرو رضا.
وستكون لقاءات البطولة تحت أنظار ومتابعة الجهاز الفني للمنتخبات الوطنية التي يقودها المدير الفني المصري عمرو رضا، وذلك للوقوف على جاهزية لاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية قبيل الدخول في التحضيرات المقبلة، والتي ستكون غاية في الأهمية، إضافة إلى مشاركة المنتخبات الوطنية في الاستحقاقات الرسمية المقبلة التي أعلن الاتحاد عن المشاركة فيها.

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