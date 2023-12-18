منتخب الرجبي يلتقي نظيره المصري اليوم

(MENAFN
- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري يلتقي المنتخب الوطني للرجبي للرجال بفئة 15 لاعبا، نظيره المنتخب المصري في مدينة الإسكندرية المصرية، ظهر اليوم، في مباراة ودية تأتي ضمن إطار تحضيرات المنتخبين لخوض الاستحقاقات الدولية للموسم الجديد 2024.
ويتجدد اللقاء بين المنتخبين يوم الجمعة 22 من الشهر الحالي، على أن تعود بعثة المنتخب الوطني إلى أرض الوطن صباح يوم السبت المقبل.
ووصل وفد "الرجبي" إلى مصر في وقت مبكر من أمس، حيث يضم المدير الفني أحمد حموقة ومساعده معتز الماجد والمسؤول الإداري أمجد دويك والمعالج حذيفة لافي والحكم فريح قعوار، إلى جانب اللاعبين: عمر بكر، زيد الكيلاني، حسني أبزاخ، شامل شابسوغ، ناصر السعدون، مصعب أبزاخ، آدم خمش، إبراهيم جانبك، محمد زقصاو، زيور حاتقواي، عزت ياسين، إسماعيل جانبك، راكان ابزاخ، عمر حجبي، علي جاويش، صادق قاحوش، أحمد أبو الفيلات، إسماعيل أبو وردة، معتز مقبول، وسيم الحمصي، أحمد أبو طربوش، وعبدالحكيم المناصرة.
ويسعى الجهاز الفني للمنتخب الوطني من خلال خوض المباراتين الوديتين، إلى إشراك اللاعبين الذين لا يحظون بفرصة المشاركة في المباريات السباعية، فضلا عن تجنيب اللاعبين فترات الانقطاع الطويلة عن خوض المنافسات مع غياب تنظيم البطولات.
كما يحاول اتحاد الرجبي، تطوير أداء الحكام المحليين ومنحهم فرصة إدارة مباريات تنافسية في إطار ودي لتعزيز خبراتهم وصقلها، حيث يشكل تواجد الحكم فريح قعوار ضمن الوفد خطوة في الاتجاه الصحيح لتطوير منظومة اللعبة بشكل عام.
ويراهن الرجبي على اتفاقيات التعاون المشترك مع دول الجوار، لتطبيق خطة تأهيل الرجبي بفئة 15 لاعبا، بعيدا عن التقويم السنوي للبطولات الضئيلة التي يقيمها الاتحاد الآسيوي.
MENAFN18122023000072011014ID1107622468
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.