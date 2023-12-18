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منتخب الرجبي يلتقي نظيره المصري اليوم

12/18/2023 11:21:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري يلتقي المنتخب الوطني للرجبي للرجال بفئة 15 لاعبا، نظيره المنتخب المصري في مدينة الإسكندرية المصرية، ظهر اليوم، في مباراة ودية تأتي ضمن إطار تحضيرات المنتخبين لخوض الاستحقاقات الدولية للموسم الجديد 2024.
ويتجدد اللقاء بين المنتخبين يوم الجمعة 22 من الشهر الحالي، على أن تعود بعثة المنتخب الوطني إلى أرض الوطن صباح يوم السبت المقبل.
ووصل وفد "الرجبي" إلى مصر في وقت مبكر من أمس، حيث يضم المدير الفني أحمد حموقة ومساعده معتز الماجد والمسؤول الإداري أمجد دويك والمعالج حذيفة لافي والحكم فريح قعوار، إلى جانب اللاعبين: عمر بكر، زيد الكيلاني، حسني أبزاخ، شامل شابسوغ، ناصر السعدون، مصعب أبزاخ، آدم خمش، إبراهيم جانبك، محمد زقصاو، زيور حاتقواي، عزت ياسين، إسماعيل جانبك، راكان ابزاخ، عمر حجبي، علي جاويش، صادق قاحوش، أحمد أبو الفيلات، إسماعيل أبو وردة، معتز مقبول، وسيم الحمصي، أحمد أبو طربوش، وعبدالحكيم المناصرة.
ويسعى الجهاز الفني للمنتخب الوطني من خلال خوض المباراتين الوديتين، إلى إشراك اللاعبين الذين لا يحظون بفرصة المشاركة في المباريات السباعية، فضلا عن تجنيب اللاعبين فترات الانقطاع الطويلة عن خوض المنافسات مع غياب تنظيم البطولات.
كما يحاول اتحاد الرجبي، تطوير أداء الحكام المحليين ومنحهم فرصة إدارة مباريات تنافسية في إطار ودي لتعزيز خبراتهم وصقلها، حيث يشكل تواجد الحكم فريح قعوار ضمن الوفد خطوة في الاتجاه الصحيح لتطوير منظومة اللعبة بشكل عام.
ويراهن الرجبي على اتفاقيات التعاون المشترك مع دول الجوار، لتطبيق خطة تأهيل الرجبي بفئة 15 لاعبا، بعيدا عن التقويم السنوي للبطولات الضئيلة التي يقيمها الاتحاد الآسيوي.

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