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حضور أردني كثيف في الجولة الافتتاحية من بطولة الشرق الأوسط للراليات

12/18/2023 11:21:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب أعلن عدد من السائقين الأردنيين مشاركتهم في رالي قطر؛ الجولة الافتتاحية لبطولة الشرق الأوسط للراليات الموسم المقبل، والذي سيقام بالفترة من 1 إلى 3 شباط (فبراير) المقبل.
ومن المنتظر مشاركة شادي شعبان وملاحه سامر عيسى، وإيهاب الشرفا وملاحه يوسف جمعة، وحسام سالم وملاحته نانسي المجالي، وعيسى أبو جاموس وملاحه عماد جمعة، فيما يلعب عطا الحمود دور الملاح للسائق العُماني عبد الله الرواحي، وما يزال باب التسجيل مفتوحا أمام السائقين للمشاركة في الرالي حتى يوم 17 من الشهر المقبل.
ويتطلع السائقون والملاحون الأردنيون إلى تحقيق مزيد من الإنجازات في بطولة الشرق الأوسط للراليات للسائقين والملاحين للعام المقبل، والتي تتواصل حتى شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
وتضم بطولة الشرق الأوسط الى جانب رالي قطر، رالي عُمان الجولة الثانية في الفترة من 15 إلى 17 من الشهر ذاته، ويحتضن الأردن الجولة الثالثة في الفترة من 16 إلى 18 أيار (مايو) المقبل، ولبنان الجولة الرابعة في الفترة من 6 إلى 8 أيلول (سبتمبر) المقبل، وقبرص الجولة الخامسة والختامية من البطولة في الفترة من 4 إلى 6 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
ويشتمل رالي قطر على 13 مرحلة خاصة بالسرعة طولها 199.95 كغم من المراحل التنافسية، في حين تبلغ المسافة الإجمالية للرالي 622.49 كم.
ويستهل المشاركون في رالي قطر الدولي المنافسة مع مرحلة استعراضية بمسافة 3.27 كم، تقام على حلبة أكاديمية لوسيل للكارتنج، تحت الأضواء الكاشفة، مساء الخميس، وستكون هناك سيارتان داخل المسار في الوقت ذاته، على أن تنطلقا وتنتهيا في نقطتين متقابلتين من الحلبة.
وتستكمل المنافسات مع يومين من الإثارة والندية على مسارات حصوية، يومي 2 و3 شباط (فبراير) المقبل، من خلال مراحل خاصة بالسرعة تعاد مرتين، علماً بأنه جرى الإبقاء على مرحلة واحدة من دون إدخال تعديلات عليها مقارنة مع العام الحالي، فيما سيجري تنظيم مرحلة أخرى في الاتجاه المعاكس، إضافة إلى إجراء تعديلات طفيفة على 4 مراحل، لأسباب تتعلق بالسلامة والرياضة.
وسيخوض السائقون منافسات اليومين في ترتيب معاكس، مقارنة مع العام الحالي، حيث ستقام مراحل وعب المشرب (15.32 كلم)، والوعب (15.33 كلم)، وأم بركة (21.38 كلم)، يوم الجمعة، في حين يتخلل المرور الأول العودة إلى صالة لوسيل الرياضية متعددة الاستخدامات لصيانة السيارات وإصلاح الأعطال.
وتم أيضا تنظيم مرحلة الذخيرة بطريقة تتوافق مع أي متطلبات، في حال جرى اعتماد مرحلة "باور ستايج" التي قد يجري إدخالها في القوانين الرياضية للراليات الإقليمية للاتحاد الدولي (فيا) للعام 2024.
وكان عطا الحمود، قد نال لقب بطولة الشرق الأوسط للراليات للملاحين برصيد 108 نقاط، وجاء السائق الأردني شاكر جويحان في المركز السادس في الترتيب العام للسائقين برصيد 36 نقطة، وشادي شعبان في المركز السابع برصيد 35 نقطة، وإيهاب الشرفا في المركز الرابع عشر برصيد 20 نقطة، ومصطفى عطاري وبدر الفايز في المركز الثاني والعشرين برصيد 13 نقطة، واحتل سامي فليفل المركز الرابع والعشرين برصيد 9 نقاط.
وفي بطولة الشرق الأوسط للملاحين (ميرك-فيا)، جاء عطا الحمود في المركز الأول برصيد 108 نقاط، وسامر عيسى في المركز الخامس برصيد 35 نقطة، واحتل يوسف جمعة المركز الخامس عشر برصيد 20 نقطة، وجاءت نانسي المجالي في المركز التاسع عشر برصيد 17 نقطة، واحتل زيد وليد أبو زيد المركز الثالث والعشرين برصيد 13 نقطة مناصفة مع عماد جمعة الذي جمع الرصيد النقطي نفسه.
وفي بطولة الشرق الأوسط للراليات للسائقين (ميرك 2)، احتل شادي شعبان المركز الثالث برصيد 57 نقطة، وجاء شاكر جويحان في المركز الخامس برصيد 48 نقطة، وإيهاب الشرفا في المركز السادس برصيد 36 نقطة، وبدر الفايز بالمركز التاسع برصيد 19 نقطة، واحتل مصطفى عطاري المركز العاشر برصيد 17 نقطة، وسامي فليفل المركز الحادي عشر برصيد 13 نقطة.

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