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عربيات: الظروف المالية الصعبة لأندية المحترفين تستدعي تدخلا حكوميا

12/18/2023 11:21:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات أكد رئيس نادي السلط خالد عربيات، أن الصعوبات المالية التي تواجه أندية المحترفين، تحتاج لوقفة سريعة من الحكومة، لوقف تدهو أوضاع الأندية التي تعاني من مأزق مالي كبير.
وبين عربيات أن معاناة الأندية تحتاج لتدخل حكومي، في ظل عدم وجود شركة راعية لمنافسات الدوري، واستلام إدارات الأندية معظم مخصصاتها المالية من اتحاد الكرة.
وأضاف، في تصريح لـ"الغد"، أن الموسم الكروي الحالي، زاد من هموم ومشاكل الأندية خاصة على الصعيد المالي، لافتا إلى أن ناديه يجاهد حاليا للتخلص من التبعات المالية والديون التي تراكمت عليه خلال الفترة الماضية، وأثرت على منظومة فريق كرة القدم ونتائجه، وبين أن إدارة النادي تعمل بشكل مستمر على إيجاد حلول مالية مؤقتة لتأمين مستحقات اللاعبين في ظل ضعف الموارد المالية.
وطالب عربيات، الشركات والمؤسسات في محافظة البلقاء، بضرورة دعم نادي السلط، الذي يقدم خدمة للشباب في المدينة، ويبحث عن أن يكون من الفرق القوية في منافسات بطولتي الدوري والكأس، ومساعدته أيضا على تنظيف الديون المترتبة عليه والتي تعيق تحركاته.
وتابع: "يتردد بين أروقة أندية المحترفين بأنها ستكون عاجزة عن إكمال الدوري في مرحلة الإياب، إن استمرت الأمور المالية على ما هي عليه، فهو حدث تاريخي إن حصل لا يقبله الاتحاد ولا الجماهير، فعليا يجب إيجاد حلول فورية".
وأكد أن فترة التوقف الطويلة المقبلة لمنافسات الدوري وكأس الأردن، بسبب مشاركة منتخب النشامى في نهائيات كأس آسيا، ستنعكس سلبا على إدارات الأندية من الناحية المالية، متمنيا التوفيق والنجاح للمنتخب في البطولة.
وأثنى عربيات على ما قدمه الفريق خلال المواجهة الأخيرة في منافسات الأسبوع العاشر من دوري المحترفين أمام فريق الجليل، والانتصار المهم والعودة من إربد بنقاط المباراة وسط عرض فني مميز، وأشاد بالمدير الفني للفريق عماد خانكان، الذي نجح في تطوير أداء ومستوى الفريق من الناحيتين الفنية والبدنية، مؤكدا أنه يملك شخصية قيادية أسهمت في تعزيز التعاون بين الجهاز الفني والإدارة لخدمة منظومة الفريق، مشددا على أن ثقة الإدارة والجماهير السلطية كبيرة في قدرة خانكان على تسخير إمكانيات اللاعبين لتحقيق نتائج فنية جيدة ومركز متقدم على سلم ترتيب فرق الدوري، خصوصا في مرحلة الإياب.
وتابع: "خانكان يملك رؤية مميزة في إيجاد جيل شاب من أبناء المحافظة يكون رديفا للفريق الأول في السنوات المقبلة".
وتمنى على جماهير السلط، دعم ومساندة الفريق في المباراة المقبلة غدا أمام مغير السرحان، والتواجد في ملعب السلط للتشجيع ورفع معنويات اللاعبين، وتحفيزهم على تحقيق الفوز وتحسين مركز الفريق على سلم الترتيب مع نهاية مرحلة الذهاب، ومؤكدا أن الجماهير الوفية ركيزة مهمة وأساسية في رفع الأداء الفني للاعبين.
واختتم حديثه بالقول: "إن إدارة النادي عملت منذ استقطاب خانكان على منحه كافة الصلاحيات في الأمور الفنية الخاصة بالفريق من دون تدخلات من أحد، وإن التعاون بين الجهاز الفني والإدارة في أفضل مستوياته".

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