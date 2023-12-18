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الرياضي يسعى لتأكيد تأهله من بوابة نجوم الأردن في سلة الناشئين

12/18/2023 11:21:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري يسعى فريق الرياضي إلى تأكيد تأهله للدور الثاني وتجنب أي مفاجآت، وذلك عندما يلتقي نظيره فريق نجوم الأردن عند الساعة الخامسة من مساء اليوم في صالة الأمير حمزة "المدينة الرياضية"، ضمن منافسات إياب المرحلة الأولى من دوري الناشئين تحت 16 سنة لكرة السلة.
وقررت اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة، طرح تذاكر دخول أمام الجماهير لحضور مباريات دوري الفئات العمرية على بوابة الصالات بسعر دينار واحد للتذكرة، على أن يتم تخصيص كامل الريع لدعم الأهل في قطاع غزة، وفقا لما أعلنه اتحاد السلة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وشهدت مباريات أول من أمس، فوز فريق نجوم الأردن على فريق نجوم الجبيهة بنتيجة (90-23)، في لقاء برز فيه لاعبه يزن ناصر بتسجيله 22 نقطة و5 متابعات و8 تمريرات حاسمة و8 ستيل وبلوك شوت بفاعلية 36.
وصعد نجوم الأردن إلى المركز الرابع بين ترتيب فرق مجموعته الأولى برصيد 11 نقطة، متقدما بأفضلية فارق السلات المسجلة عن نجوم الإنجليزية، الذي يأتي خامسا بالرصيد النقطي نفسه، ويتذيل نجوم الجبيهة الترتيب بـ10 نقاط، فيما يتصدر الأرثوذكسي "مؤقتا" الترتيب بـ17 نقطة، يليه اتحاد عمان ثانيا بـ16 نقطة، والرياضي ثالثا بـ13 نقطة.
وفاز فريق نجوم الأرثوذكسي على نظيره الجبيهة (73-26)، في لقاء برز فيه لاعبه فيصل دعيبس بتسجيله 10 نقاط و6 متابعات وتمريرتين و3 ستيل و2 بلوك شوت بفاعلية 22، كما تغلب فريق نجوم اتحاد عمان على فريق المقاولين (62-26) في لقاء برز فيه لاعبه تاسو بـ"الدبل دبل" مع تسجيله 15 نقطة و11 متابعة و3 ستيل بفاعلية 19.
ويتصدر الإنجليزية جدول ترتيب فرق المجموعة الثانية بـ"العلامة الكاملة" برصيد 20 نقطة، يليه نجوم الأرثوذكسي ثانيا بـ18 نقطة والأهلي ثالثا بـ16 نقطة، وهي الفرق الثلاثة المتأهلة عن المجموعة إلى الدور الثاني، فيما ودع نجوم اتحاد عمان المسابقة من دورها الأول بحلوله في المركز الرابع بجمعه 15 نقطة، وإلى جانبه فريقي المقاولين والجبيهة بحلولهما في المركزين الخامس والسادس تواليا برصيد 11 نقطة لكل فريق.

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