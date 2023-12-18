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يرموك البقعة وشفا بدران يمثلان الفريق الأردني في قوى بورصة الدولية

12/18/2023 11:21:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو يغادر الوفد المشترك لناديي يرموك البقعة وشفا بدران إلى تركيا بعد غد الخميس، لخوض منافسات بطولة بورصة الدولية لألعاب القوى داخل الصالات، وهي البطولة التنافسية التي تقام خلال الفترة من 21-25 الشهر الحالي.
وتشارك في البطولة فرق تركية وعربية وأوربية، وتحظى بالمتابعة الجماهيرية والقوة التنافسية، وسبق لفريق يرموك البقعة المشاركة فيها وحقق أبطاله وبطلاته نتائج مميزة.
وأكد مدرب يرموك البقعة أحمد المصري، أن الفريقين يمثلان ألعاب القوى الأردنية في المنافسة الدولية، مشيرا إلى أن المشاركة تأتي من دعم ذوي اللاعبين واللاعبات بمعنى على نفقة الوفد الخاصة.
وأضاف: "يملك اللاعبون واللاعبات المشاركون فرصة قوية للمنافسة على المراكز الأولى، رغم ازدحام الطريق إلى الميداليات الملونة بالمنافسين والمنافسات القادمين إلى البطولة بجاهزية ومعسكرات تدريبية، سواء العداؤون العرب الآسيويون أو الأوروبيون، خاصة وأن أرقام هذه البطولة معتمدة لدى الاتحاد الدولي لألعاب القوى".
وتابع: "نشكر ذوي اللاعبين واللاعبات والجهات الداعمة، على وقوفهم خلف الوفد الأردني والتكفل بمصاريف المشاركة دعما للمواهب الشابة من الناديين، والذي يعتبر حافزا مهما للأبطال والبطلات لتحقيق نتائج طيبة، وتأكيد حضور ألعاب القوى الأردنية، وتجاوز ما حققه يرموك البقعة في النسخة الماضية من البطولة، والذي يرصد في حصيلة ألعاب القوى الأردنية ويزيد من جاهزية الأبطال والبطلات الذي يمثل أغلبهم المنتخبات الوطنية".
وعن نتائج يرموك البقعة في النسخة الماضية من بطولة بورصة، قال المصري: "حقق المتسابق حمزة الأسد في سباق 60 م، رقما أردنيا جديدا بالتصفيات بزمن 7.35 من الثانية والمسجل سابقا باسم محمد آدم 7.53 ث، واستطاع في النهائيات كسر الرقم من جديد 7.33 وحقق المركز الثالث. وحلت اللاعبة نانسي زعل في سباق400 م بالمركز الثالث، وحلت اللاعبة شارلوت أبيض بالمركز الرابع في سباق 60 م، فيما حل المتسابق عمر داوود بالمركز الثالث في سباق 400م، ووقف بالمركز الثامن في النهائيات، وحلت اللاعبة مكة الدجاني بالمركز الأول على المجموعة الأولى، فيما وقفت بالمركز 11 في النهائيات، وحل حمزة القاضي بالمركز الرابع في مسابقة الوثب الطويل، فيما حل بالمركز الثالث في مسابقة60 م ، وجاء زميله طلال يونس بالمركز الخامس في ذات السباق"
وزاد: "وتمكنت اللاعبة ليا الدجاني من تسجيل رقم أردني لأول مرة في مسابقة 200م للناشئات، وخطفت المركز الأول في مجموعتها، فيما وقفت بالمركز السادس في النهائيات، وعاد حمزة الأسد لتسجيل رقم أردني لأول مرة في مسابقة 200م للناشئين، حين حل بالمركز الثالث في مجموعته، وحل بالمركز 11 في النهائيات. وحلت اللاعبة شارلوت أبيض في مسابقة 200 م للسيدات بالمركز الثالث على مجموعتها، وحلت بالمركز الرابع في النهائيات، وسجل عمر داود رقما أردنيا لأول مرة في 200 م رجال، عندما حل ثانيا في مجموعته ووقف بالمركز 12 بالنهائيات، وحلت نور الزرو في المركز الرابع في مسابقة الوثب الطويل، وسجلت نانسي زعل رقما أردنيا جديدا لأول مرة في مسابقة 60م/حواجز، وحلت بالمركز الرابع، وحلت رغد الحياري بالمركز الثالث في مسابقة 60 م / حواجز".
على صعيد متصل، ثمن عضو نادي شفا بدران كايد العدوان وقفة ذوي اللاعبين واللاعبات ودعم مشاركة الوفد الأردني، مؤكدا أن ضعف الموارد المالية للعبة بشكل عام، وقلة موارد أندية اللعبة رغم إنجازاتها المحلية والخارجية، ورفدها المنتخبات الوطنية، جعل الفريق الأردني يشارك في هذه البطولة الدولية على نفقته الخاصة.
وتابع: "يتميز نادي شفا بدران ب'نتاج المواهب المميزة في مختلف مسابقات ألعاب القوى، وهو الذي يعتبر رقما صعبا في معادلة ألقاب البطولات المحلية على صعيد بطولة الناشئين والشباب والرجال، ويقدم خيرة المواهب لجميع فئات المنتخبات الوطنية، إلا أن المصاريف المالية تتجاوز الإيرادات، مما جعلنا في أكثر من مرة نفكر في مجلس إدارة النادي بإلغاء النشاط الذي بات عبئا على النادي، إلا أن تغليبنا مصلحة فرقنا ومنظوماتنا والمصلحة العامة للعبة حال دون ذلك، لافتا إلى مطالبة الجهات المعنية بإيجاد الحلول لاستمراريتنا في رعاية "القوى" ورفد المنتخبات الوطنية بأفضل اللاعبين واللاعبات".
يذكر أن الوفد الأردني يضم كلا من المدربين أحمد المصري، حمدان المحيسن، خالد يوسف، إلى جانب ممثلي نادي اليرموك كل من شارلوت أبيض، عمر داود، ليا الدجاني، مكة الدجاني، سيما خورما، إيمان حباق، يحيى التكروري، راشد عرب، نانسي زعل، وممثلي شفا بدران كل من حمزة الأسد، حمزة القاضي، ياسمين القاضي، وتاج الدين الأسد.

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