الحسين يستقبل سحاب.. شباب الأردن يصطدم بالفيصلي.. والوحدات يواجه العقبة

MENAFN - Alghad Newspaper) مهند جويلس

تنطلق، اليوم، منافسات الجولة الحادية عشرة والأخيرة من مرحلة الذهاب لدوري المحترفين لكرة القدم لموسم 2023-2024، وذلك بإقامة 3 مباريات لفرق المقدمة على سلم الترتيب، وسط طموحات متشابهة للبقاء في المنافسة قبيل انطلاق المرحلة الثانية.

ويستقبل فريق الحسين نظيره سحاب على ستاد الحسن الدولي في مدينة إربد عند الساعة الرابعة مساء، وفي التوقيت ذاته، يحتضن ستاد عمان الدولي مواجهة شباب الأردن والفيصلي، فيما يواجه شباب العقبة نظيره الوحدات على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء عند الساعة السادسة والنصف مساء.

وتستكمل مباريات الجولة غدا بلقاء وحيد يجمع فريقي السلط ومغير السرحان على ملعب السلط عند الساعة الرابعة، فيما تختتم الجولة بعد غد بمواجهتين، حيث يلتقي معان مع الأهلي على ستاد الأمير محمد عند الساعة الرابعة، فيما يواجه الرمثا نظيره الجليل عند الساعة السادسة والنصف على ستاد الحسن.

وقرر اتحاد الكرة، مؤخرا، تأجيل مباريات الوحدات مع الحسين، الفيصلي مع شباب العقبة عن الجولة الخامسة، والوحدات مع الرمثا والفيصلي مع مغير السرحان عن الجولة الثامنة، إلى إشعار آخر، يتوقع أن يكون بعد مشاركة المنتخب الوطني المقبلة في نهائيات كأس آسيا مطلع الشهر المقبل في قطر.

الحسين × سحاب

يتطلع فريق الحسين لإنهاء العام الحالي بأفضل طريقة، من خلال مواصلة نتائجه الإيجابية، والحفاظ على سجله بالدوري للموسم الحالي من دون هزائم، لا سيما بعد إحرازه نقطة ثمينة في الجولة الماضية أمام الفيصلي، عززت من الحالة المعنوية لدى اللاعبين.

ويملك الحسين في رصيده 25 نقطة بقمة الترتيب، ما يجعل فوزه في المواجهة أمرا مهما للفريق قبل فترة التوقف المقبلة، فيما يأمل سحاب بالهروب من قاع الترتيب بعد جمعه 8 نقاط فقط خلال 10 مباريات، رغم قدومه من خسارة قاسية أمام الوحدات برباعية.

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب البرتغالي لفريق الحسين جواو موتا بتشكيلة مكونة من عبد الله الزعبي، أدهم القرشي، عبد الله نصيب "ديارا"، سليم عبيد، مصطفى كمال، محمد الداود، عبد الجليل أجاغون، منذر أبو عمارة، مصعب اللحام، محمود مرضي وحمزة الدردور.

وعلى الطرف المقابل، يسعى سحاب مع المدرب طارق الكرنز في إيقاف الحسين رغم صعوبة المهمة، معتمدا في خياراته على كل من وليد عصام، عمر قنديل، حسام أبو سعدة، رواد أبو خيزران، إيهاب الخوالدة، خالد الرداديدة، محمد الرازم، ورد البري، أحمد العيساوي، حمزة الصيفي وأحمد أبو كبير.

شباب الأردن × الفيصلي

يعيش فريق شباب الأردن فترة من الاستقرار على صعيد النتائج والأداء، أمور جعلته في مراكز المقدمة بعد حالة من التوهان في بداية مشواره في البطولة، متسلحا بـ13 نقطة، جمع أكثر من نصفها في المباريات الثلاث الأخيرة.

ويبرز في قائمة المدرب محمود الحديد لاعبين عدة، أغلبهم من العناصر الشابة، إلا أنها أثبتت كفاءتها في الفترات الماضية، بوصولها لنصف نهائي بطولة الكأس، وتقدمها على سلم الترتيب، ومن أبرز اللاعبين؛ أحمد جعيدي، شوقي القزعة، كارلوس ألبيرتو، أحمد أيمن، فيصل أبو شنب، فضل هيكل، محمد أبو طه، أحمد صبرة، أيهم هشام، حمزة النعيم وخالد أبو رياش.

بدوره، ينظر الفيصلي للمواجهة من أجل الظفر بالنقاط الثلاث ولا شيء سواها، بهدف إعادة الثقة للجماهير التي بدت قلقة على مستقبل الفريق في الموسم الحالي، بفقدان 4 نقاط من تعادلين في الجولتين الماضيتين، ما يجعل المدرب أحمد هايل أمام الفرصة الأثمن لإعادة الأمل من جديد قبل فترة الانتقالات الشتوية بين المرحلتين، لتعزيز صفوفه بلاعبين من مراكز عدة.

ويعتمد هايل في قائمته الأساسية على كل من نور الدين بني عطية، حسام أبو الذهب، سالم العجالين، أنس بني ياسين، محمد كلوب، عبيدة السمارنة، خالد زكريا، عارف الحاج، أحمد أبو شعيرة، حاتم الروشدي ورزق بني هاني.

شباب العقبة × الوحدات

تختلف الطموحات بين فريقي شباب العقبة والوحدات قبيل مواجهتهما المنتظرة اليوم؛ حيث يطمح الأول إلى البقاء بمراكز آمنة بعد مشاكل عديدة عصفت بالنادي خلال الفترات الماضية، فيما ينتظر الثاني المنافسة على القمة وتقليص الفارق مع المتصدر قبيل خوض مواجهتهما المؤجلة.

ويأمل العقبة (12 نقطة)، تحت قيادة المدرب رائد الداود، في تحقيق أول فوز تاريخي لفريقه على الوحدات في المنافسات المحلية الرسمية، رغم صعوبة المهمة، معتمدا في قائمته الأساسية على كل من حماد الأسمر، أحمد أبو حلاوة، ياسر الرواشدة، أنس بدوي، أنس أبو طعيمة، قصي دواهدة، غيث المدادحة، محمد الحسنات، عمر سريوة، محيسن أبو جبلة وكريستيان فارغاس.

وينشد الوحدات صاحب المركز الثاني على سلم الترتيب برصيد 22 نقطة، في مواصلة نتائجه الإيجابية بمسابقة الدوري، وتسجيل الفوز السابع على التوالي، وهو ما يعلمه المدير الفني رشيد جابر، الذي يأمل بمصالحة الجماهير بعد الخروج الآسيوي المرير.

وتتنوع خيارات المدرب في المباراة، ويعمل في كل مباراة على إشراك عناصر مختلفة، إلا أن التشكيلة الأقرب لبدء اللقاء هي عبد الله الفاخوري، فراس شلباية، يوسف أبو الجزر، دانيال عفانة، خالد كردغلي، محمود شوكت، أحمد سريوة، أنس العوضات، صالح راتب، بهاء فيصل وسيدريك هنري.









مهاجم الفيصلي رزق بني هاني يمر من حارس مرمى شباب الأردن أحمد جعيدي في لقاء سابق - (من المصدر)







لاعب الحسين منذر أبو عمارة يسدد الكرة أمام مراقبة لاعب سحاب محمد الرازم في لقاء سابق - (من المصدر)