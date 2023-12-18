أطعمة تعكر صفو نومك... تجنبها

MENAFN - Alghad Newspaper)ويعاني ما يعادل 20 بالمائة في ألمانيا من مشاكل في النوم لا يمكن إيجاد شخص يستطيع النوم بسهولة كل ليلة، والبقاء نائماً، وبدء يومه بنشاط في الصباح.



وهناك العديد من العوامل المختلفة التي يمكن أن تؤثر على النوم، مثل التعرض إلى شاشة التلفاز أو الهاتف قبل النوم والمشروبات التي تحتوي على الكافيين في المساء.

لكن يمكن أن يكون النظام الغذائ في المساء أيضاً سبباً لاضطرابات النوم.



مجلة "فوكوس" الألمانية تكشف عن أطعمة تبدو بريئة، صحية وخفيفة ولكنها قد تنغص عليك نومك.



سلطة طازجة على العشاء؟



من المؤكد أنك لا تضر جسمك ولا تعطل نومك من خلال تناول سلطة طازجة على العشاء؟ الطماطم والجزر والخيار وغيرها من أنواع الخضروات الأخرى صحية، ولكنها أيضاً أطعمة صعبة الهضم.

ويؤدي المحتوى العالي من الألياف إلى تكون الغازات في الأمعاء، مما قد يؤدي إلى انتفاخ البطن والتشنجات ومن ثم قد يتسبب ذلك في حرمان المرء من النوم المريح.



البعض لايمكنهم الاستغناء عن الطعام الحار على مائدتهم، غير أن النوم المريح يتطلب تجنب البهارات قبل الذهاب إلى السرير.



ووجد باحثون من أستراليا أن الطعام الحار واضطرابات النوم مرتبطان مع بعضهما، كما توصلوا إلى نتيجة مفادها أن المشاركين في الدراسة الذين تناولوا "تاباسكو" الإسم الذي يطلق على صلصة الفلفل الأحمر الحار أو الخردل قبل الذهاب إلى السرير لم يتمكنوا من النوم أو كانوا ينامون بشكل سيء للغاية بسبب الكوابيس مقارنة بالمشاركين في مجموعة الاختبار الأخرى.



وتفسير ذلك يعود إلى مادة "الكابسيسين" الموجودة في الفلفل الحار مثلا. وهذا يمكن أن يغير درجة حرارة الجسم، مما يؤثر بدوره على جودة النوم. لذا، إذا كنت من محبي الأطباق الحارة، عليك تناولها في وقت الغداء وتجنبها في العشاء.

الشكولاتة تجعل النوم أسوأ!



الزنجبيل صحي ويولى أهمية خاصة في المطبخ الآسيوي. كما أن الأشخاص الذين يرغبون في إنقاص الوزن يفضلون استخدام درنة الزنجبيل لأن المواد النفاذة الموجودة فيه تحفز عملية التمثيل الغذائي. ولكن هذا بالضبط ما يمنعك من النوم في المساء.



الثوم يجعلك تنام بشكل أسوأ، لأن هذا النوع من النبات يتسبب في الانتفاخ قليلاً. ولهذا ليس من السهل للغاية النوم بمعدة منتفخة.

كما تسبب الثوم العطش الشديد. وإذا كنت تضطر إلى شرب كوب من الماء باستمرار، فيمكن توقع ليلة أقل راحة.



تعتبر الشوكولاتة وجبة خفيفة تشعرك بالسعادة، ولكنها ليست مثالية إذا كنت تريد ليلة مريحة بعد ذلك. وذلك لأن حبة الكاكاو تحتوي على مادة "الثيوبرومين" ذات التركيبة المشابهة للكافيين ولها تأثير محفز، نقلا عن dw.

فيما تحتوي الشوكولاتة الداكنة على نسبة أعلى من "الثيوبرومين"، ولهذا يعد هذا النوع من الشكولاته أقل ملاءمة لإدراجه ضمن الوجبات الخفيفة في المساء.



تجنب تناول عرق السوس في المساء أيضاً. يمكن للجذور الحلوة أن تزيد من ضغط الدم، ما يؤثر سلباً على جودة النوم. إذ يحتوي عرق السوس على مادة "الجليسيرهيزين"، وهو مُحلى طبيعي يؤثر على توازن الماء المالح في الجسم وبالتالي يزيد من ضغط الدم. إستهلاك الكثير من عرق السوس في وقت واحد، يؤدي إلى عدم انتظام ضربات القلب نتيجة لارتفاع ضغط الدم.