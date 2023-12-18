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مختبر السرديات الأردني يناقش يد يتيمة.. سيرة ذاتية للحوامدة

12/18/2023 11:20:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) واصل مختبر السرديات الأردني الذي يترأسه الكاتب مفلح العدوان نشاطاته النقدية والإبداعية، بالتعاون مع جمعية تواصل الثقافية وجاليري إطلالة اللويبدة، بمناقشة مخطوط "يد يتيمة.. سيرة ذاتية" للشاعر موسى حوامدة، وذلك أول من أمس ضمن "برنامج ما قبل النشر"، الذي يقام بشكل دوري، وفيه تناقش مخطوطات سردية في القصة والرواية والمسرح وغيرها من فنون السرد قبل نشرها، من قبل أعضاء البرنامج وضيوفه.
ناقش المشاركون مخطوط "يد يتيمة"، الذي يسرد فيه الحوامدة سيرته الذاتية في فلسطين وخاصة في بلدة السموع، قضاء الخليل، في مرحلته المدرسية وما قبلها (1959-1978).
وقد أشاد المشاركون بأهمية هذه السيرة، والتفاصيل البارعة التي تناولت جميع مفاصل الحياة في القرية الفلسطينية، وخاصة العادات والتقاليد والأعراف والعلاقات الاجتماعية والتراث الشعبي والطقوس والحكايات والظروف الاقتصادية والتعليمية، وممارسات العدو، وغيرها، الذي يشكل معيناً ثرياً للدارسين والباحثين في عديد المجالات.
واعتبر المشاركون أن سيرة الحوامدة هي سيرة إنسانية، وشهادة على العصر، وأنها نوع من الاعتراف والتمرد، وأبانت عن إرهاصات المبدع والشاعر الحوامدة، وأنه موهوب في السرد كما الشعر، وكشفت عن قلقه الوجودي منذ الصغر من خلال تساؤلاته وتشككه وعدم استسلامه وخضوعه، ورفضه الظلم، وتميزت بالجرأة والشجاعة وغزارة الموضوعات، والتشبث بالطفولة، وغلبة الجانب المأساوي.
وأشار المشاركون إلى ضرورة تجنب التكرار في بعض الموضوعات، ومراعاة النسق الزمني، ووضع هوامش لبعض الكلمات والمصطلحات، وإعادة النظر في المقدمة التاريخية، والعلاقة الملتبسة مع الأب، والعمل عند اليهود.
وشكر الحوامدة المشاركين على ملاحظاتهم وآرائهم ومشاركاتهم القيمة، وأكد أنه كتب سيرته كنوع من التفريغ والتخلص من عبء ثقيل، ولكنه في المقابل أشار إلى أن كتابة بعض الجوانب تعمق الجراح، وأن الإنسان بلا وطن، إنسان خاسر مهما عمل. وأكد أن النص الإبداعي غير مقدس، وأنه يرحب بأي نقد، وأن لا سبيل للتطوير والتجويد بغير النقد وترسيخ ثقافة السؤال.
وشارك في اللقاء، إضافة إلى الشاعر حوامدة، كل من: مفلح العدوان، د.ريما ملحم، كمال أبو حلاوة، محمود الريماوي، د.إبراهيم خليل، نهى الخواجا، منذر اللالا، موسى أبو رياش، صفاء طحاينة، صفاء حطاب، طارق عودة، محمد أبو عريضة.
ويذكر أن الشاعر موسى حوامدة صدر له العديد من الدواوين الشعرية، وهو عضو في رابطة الكتاب الأردنيين واتحاد الكتاب العرب، وهو أيضا عضو في نقابة الصحفيين الأردنيين، ويشغل منصبًا في الهيئة الإدارية لاتحاد كتاب الإنترنت العرب. تُرجمت قصائده إلى عدة لغات، منها الإنجليزية والفارسية والفرنسية والألمانية والسويدية والرومانية والكردية والبوسنوية والتركية.
وأول مجموعة شعرية صدر لحوامده كانت بعنوان "شغب"، في العام 1988، "تزدادين سماء وبساتين"، "شجري أعلى"، "أسفار موسى العهد الأخير"، "من جهة البحر"، "سلالتي الريح وعنواني المطر"، "موتى يجرون السماء"، وحصل على جائزة رابطة الكتاب الأردنيين لغير الأعضاء العام 1982عن قصيدة فراغات، وجائزة "La Plume" (الريشة) وهي الجائزة الكبرى Grand Prix ولتي تمنحها مؤسسة اورياني "Fondation Oriani"، الفرنسية العام 2006، وجائزة مهرجان تيرانوفا الفرنسي، جائزة المهاجر الأسترالية للشعر للعام 2011.

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