Tuesday, 19 December 2023 10:21 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


راوينا.. مبادرة تطوع جماليات اللغة العربية في يومها العالمي

12/18/2023 11:20:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تعد مبادرة "راوينا" التطوعية الشبابية إحدى جماليات اللغة العربية، حيث توفر روايات ذات محتوى عربي مؤلف من الشباب للشباب مباشرة، وذلك خدمة للغة العربية، والمحتوى الروائي العربي، وبهدف تدريب مجموعة من الشباب والفتيات على كتابة الرواية الشبابية، بوسائل عملية بسيطة.
وتهدف المبادرة التي أطلقت العام 2017، والتي تعد من جماليات اللغة العربية، في يومها العالمي الذي يصادف 18 كانون الأول (ديسمبر) من كل عام، بهدف المساهمة والتكامل مع الآخرين، في جعل الأردن مركزا للروايات الموجهة للشباب (المراهقين) في العالم العربي، وخدمة للغة العربية من خلال توفير محتوى متميز يكتب من خلالها.
وتعمل المبادرة على التواصل مع الشباب من الوطن العربي أو خارجه ممن يتقنون العربية بغض النظر عن جنسيتهم، أو أصولهم، أو خلفياتهم الثقافية، ودمجهم في التدريب؛ للتعرف على وسائل كتابة الرواية، للوصول إلى روايات شبابية، ولا تمنع المبادرة الأكبر سنا من المشاركة في التدريب؛ وذلك لإثراء تجربة الشباب في النقاش، على ألا تزيد نسبة هؤلاء على 15 بالمائة من المتدربين.
وقال مؤسس ومدرب مبادرة "راوينا" الدكتور محمود أبو فروة الرجبي لـ(بترا)، إن المبادرة تعمل على تدريب من يمتلكون الحد الأدنى من القدرة على الكتابة النثرية، أو تأليف القصص القصيرة، على أن يقوموا بإنجاز رواية متكاملة من خلال تعريض المتدرب لمجموعة من التمارين الذهنية التي تنشط خياله، وتجعله يجيب عن بعض الأسئلة التي توصله إلى ما يمكن أن يساعده في كتابة الرواية.
وأضاف أن المبادرة قامت في موسميها الأول والثاني بتدريب 100 شاب وفتاة على كتابة الرواية، تمكن 34 منهم من إنجاز روايات، نشر منها للآن 26 رواية من خلال دور نشر محلية، وعربية، إضافة إلى أنه تم إطلاق نسخة خاصة من المبادرة بالفتيان والفتيات -في سن المدرسة شارك بها عدد من شباب وبنات مدارس الأهلية والمطران، وتم خلالها نشر 3 روايات من تأليف طالبات المدرسة.
وأكد الرجبي، وهو أيضا أستاذ الإعلام الرقمي في جامعة الشرق الأوسط، أن آلية العمل في المبادرة تقوم في البداية بمقابلة المرشحين الذين تقدموا بطلبات للمشاركة، وتشترط أن يكون لديهم الحد الأدنى من القدرة على كتابة القصة القصيرة أو النثر، وبعد المقابلة، واختيار المرشحين النهائيين تعقد دورة لمدة 48 ساعة تدريبية خلال سنتين، وأثناء ذلك يتم الوصول إلى فكرة رواية عن طريق منهاج قمت بتأليفه حول "أسلوب الهاجس".
وأضاف "نقوم من خلال المبادرة بعمل هاجس للشخصية والإجابة عن مجموعة من الأسئلة تتشكل من خلالها فكرة الرواية، وفي السياق نفسه يقوم الطلبة بقراءة روايتين؛ الرواية الأولى لها علاقة بأسلوب القصص الداخلية المتعددة، والرواية الثانية للفتيان، وبسيطة، ثم في المرحلة التالية يبدأ عمل المشرفين ومساعدي المشرفين".
وأشار الرجبي الى أن مبادرة "راوينا" تعتمد في تقييم الرواية على المعايير العامة للرواية المتعارف عليها نقديا، ومع ذلك، فإن لكل دار نشر خصوصية في اختيار الروايات، وموضوعاتها، في حالة نجاح الرواية ضمن المبادرة، فإنه يتم تحويلها إلى ناشر ليقوم بتقييمها، وتحديد إذا ما كانت مناسبة للنشر في مؤسسته، وهذا ما يحدث في سوق النشر، فلكل دار نشر خطتها الخاصة بالنشر، تتضمن الموضوعات التي تنشرها، إضافة إلى تفضيلهم لأساليب معينة في الكتابة.
بدوره، قال المدير الإداري لمبادرة "راوينا" فادي الدهشان، إن المبادرة تقوم على فكرة العمل التطوعي الكامل المبني على جهود أعضائها، وقد تمكنت "راوينا" في الموسمين الماضيين من القيام بكل إنجازاتها دون الحاجة إلى أي ميزانية. وأضاف أن التدريب يقوم به مؤسس المبادرة، بالتعاون مع مجموعة من المتطوعين المؤهلين الذين يشرفون على المتدربين، لافتا إلى أن النشر يتم من خلال دور نشر تتبنى هذه الروايات، وهذا ساعد على عدم الحاجة إلى تمويل، فأعطى المبادرة فرصة اختيار متدربيها بحرية، ووفقا لمعايير مهنية أدبية بعيدة عن أي معايير أخرى.
وأكد الدهشان أن التجارب السابقة في المبادرة أثبتت أن الإنسان عندما يوضع في عصف ذهني معين، ويثار خياله بطريقة احترافية، يصل إلى فكرة رواية، وأن الإشراف الاحترافي يساعد ويوجه المتدرب على السير خطوة بخطوة حتى يكتب روايتة.
يذكر أن استقطاب المتدربين للموسم الثالث بدأ في الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وتم قبول 70 متدربا من داخل الأردن وخارجه، من أصل 100 متقدم، وعقدت أول جلسة تدريبية وجاهية يوم السبت الماضي.-(بترا)

MENAFN18122023000072011014ID1107622460

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث