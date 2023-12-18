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الحرب الدامية على الغزيين تزيد حدة عقدة الذنب

12/18/2023 11:20:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ديمة محبوبة تتسلل لنفس الفرد العديد من الأفكار الموجعة والشعور بالذنب مع كل مشهد يبث من غزة وينقل الحرب الدامية والعدوانية والإبادة الجماعية، وما تخلفه من خوف وفقدان وتحطيم لكل ما تحمله عبارة "العيش الكريم"، وهذا ما يسمى متلازمة "عقدة الذنب"، وفق ما يفسره خبراء.
ومع تتبع نشرات الأخبار وما ينشر عبر صفحات السوشال ميديا ورؤية ما يحدث من ظلم وفقد وقتل ووحشية في التعامل مع الأهالي في فلسطين، وتحديدا ما يحدث في غزة، من حصار إنساني وجوع ومرض وحزن وخوف، جميعها مشاهد تشعر الفرد بالذنب بأنه يعيش حياة طبيعية، بينما هناك أناس من دم واحد وثقافة واحدة لا يتوفر لهم أقل مورد للحياة وليس للحياة الطبيعية.
واليوم، لا تخلو أي جلسة من أحاديث حول ما يحدث في غزة، وهو الحوار العاطفي الذي يتضمن مشاعر مؤلمة من فقدان متعة الأشياء وممارسة الحياة بكل تفاصيلها، في الوقت الذي تنتقض فيه غزة باحثة عن نقطة ماء نظيفة وكسرة خبز ناشفة تسد رمق الجوع.
تتحدث الثلاثينية يارا عيسى، بأنها ومنذ ما يقارب السبعين يوما وخلال متابعتها أبشع ما يمكن أن يعيشه الفرد بما يحدث من عدوان دموي على شعب غزة، وحصار وقصف متواصل واستهداف المستشفيات والصحفيين والأطفال والنساء وكبار السن، وكل ما يتنفس في غزة، جميعها مشاهد توجع القلب وكأن الحياة توقفت بالنسبة لها.
وتبين أنها باتت تشعر بغصة مع كل وجبة طعام تتناولها، وهي تعلم أن هنالك عائلات لا تجد كسرة من الخبز وعطش يعانونه لا يرويه شيء، وخوف وبرد لا كسوة فيه يمنح شعور الدفء.
التربوية النفسية رائدة الكيلاني، تبين أن ما يشعر به العالم الحر مهما كان جنسه أو ثقافته أو دينه، هو شعور إنساني ويحدث في حالات تعرض الآخر لحجم ظلم كبير، مؤكدة أن الكثير من مشاهد الفيديو تعرض أمهات يبكين لما يشاهدنه من ظلم وغيره مما يتعرض له أهل القطاع غزة، ويتحدثن عن عدم استطاعتهن تحضير وجبات لهن ولأسرهن في ظل وجود من يبحث عن ثمرة أو لقمة ليبقى على قيد الحياة ومع ذلك يتقاسمها مع غيره.
وتشرح أن هذه المشاعر لها تفسير نفسي ومسمى في علم النفس، هو "متلازمة عقدة ذنب الناجي"، وفق الكيلاني، التي تفسر حالة المشاعر التضامنية لدى من نجا من الحرب وشاهد القتل والدماء والفقد والجوع عند الآخرين.
وتوضح أن هذا الشعور بالذنب ينشأ عندما يكون الضحايا من مجموعة لديها هوية جمعية مشتركة، مثل دين مشترك أو قومية مشتركة، ويشعر الناجي أنه يجب عليه أن يتقاسم مصير هؤلاء الأفراد من المجموعة التي ينتمي إليها.
وتقول "مهما تم النظر لصمود الغزيين وصبرهم على ما يحدث لهم، لا يمكن غض الطرف عن التأثير النفسي الكارثي للحروب وما تسببه من إصابات بالاكتئاب الحاد ونوبات الهلع واضطرابات القلق العام وغيرها، إلا أن من يتابعون الأخبار من بعيد لا يمكنهم قياس ما يمر به أهالي القطاع على أنفسهم.
وتشير الكيلاني إلى نقطة مهمة، وهي التركيبة النفسية المختلفة لمن يعيش في فلسطين، فقد شهد على فكرة الاحتلال وعيش الظلم في أرضه، فالأطفال في فلسطين يلعبون لعبة الشهيد ويعرفون معنى الألم والفقد، فقد عاشوه عشرات المرات قبل العدوان الأخير، فتركيبتهم النفسية أقوى من المشاهد لهذه المجازر.
وتشدد على أن هذا لا يعني بأن هذا الشعب الغزي العظيم لا يتأثر، ولكن إيمانه وعقيدته يجعلان روحه دوما مقاومة، ويبحث عن النصر وسط كل هذه الأوجاع.
في حين يقول اختصاصي علم الاجتماع د.حسين خزاعي "إن الشعور الجمعي الذي يعيشه العالم الحر والأردني على وجه التحديد لما يحمله من دماء مشتركة ومصير مشترك مع الفلسطينيين على مر العصور والتلاحم بين الشعبين، يعني أن الروح واحدة والفكر واحد والمشاعر واحدة، ومصابهم مصابنا ومصيرهم مصيرنا والروح الاجتماعية في الأردن متجهة إلى غزة وما يعايشونه اليوم من ظلم وقهر وفقد وحرب غاشمة"، مؤكدا أن الشعب الأردني يعيش مشاعر التكافل بكل تفاصيلها مع الغزيين.
ويبين أن الغزيين يتعرضون للقصف والأذى إلى جانب عدم توفر احتياجات أساسية للحياة وإبادة جماعية، فأرواحهم التي تخرج، تخرج معها أرواح الشعب الأردني، فوحدة الدين والدم والعادات والتقاليد والعقيدة والمستقبل هي شعور طبيعي للناس الأنقياء.
ويبين أن الشعور الجمعي، حسب المصطلح الرائد لهذه المشاعر في علم الاجتماع، يجعل الفرد يتقمص الحياة ذاتها حتى مع توفر سبل الحياة، والشعور بالذنب والحزن لعدم توفر سبل الحياة والظلم على الغزيين تحديدا والفلسطينيين كافة، حتى أنه يشعر نفسه يشاركهم الألم ذاته بكل ما فيه.
وذكرت دراسة نشرتها المكتبة الوطنية الأميركية للطب، أن مشاعر الذنب لدى الناجين يمكن أن تؤدي إلى دفعهم لتغيير حياتهم بشكل إيجابي تغييرا جذريا، وتغيير منظورهم لما مروا به وإدراك أنهم نجوا لغرض ما، مثل تبني قضية الضحايا وإخبار العالم بقصصهم، أو الانخراط في عمل فعال يجعل العالم أكثر عدلا.
وهذا بالفعل يقوم بعه الكثير من الناشطين وحتى غير الناشطين عبر صفحاتهم على السوشال ميديا، إذ يروون تفاصيل لشعب فلسطين ولضحايا هذا العدوان، ويشعرون بأنهم يقاومون من خلال بث الحقيقة وتغيير بوصلة العالم بالنظر والشعور والهتاف لحرية فلسطين.

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