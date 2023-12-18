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البقاء على قيد الحياة.. أمنية تختزل أوجاع الغزيين بنهاية 2023

12/18/2023 11:20:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تغريد السعايدة مع نهاية هذا العام، لم تعد الأماني والأحلام تتجاوز حدود السماء. فالحرب والدمار في قطاع غزة والموت الذي غيب حياة الآلاف والجرحى الذين يعانون أوجاعا لا تنتهي، كلها أمور جعلت من العيش بأمان حلما بعيد المنال، لتكون أقصى الأمنيات أن تتوقف الحرب فقط، وتحظى العائلات هناك بفرصة الحياة والبقاء.
لكن حتى هذه الأمنيات، قد تبدو مستحيلة في ظل استمرار العدوان الصهيوني الدامي على قطاع غزة. فكل يوم يمر يشهد المزيد من الدمار والخراب. وكل لحظة تمر تأخذ معها المزيد من الأرواح البريئة وتهدم ذكريات من بقي على قيد الحياة.
وسط كل هذه الأجواء المظلمة، يظل الأمل بالحياة هو النور الذي يسكن قلوب الغزيين. ففي كل مسكن تم تدميره، هناك قصة تروي حكاية لطفل يحلم بالعودة إلى المدرسة، أو شاب يحلم ببناء مستقبله والالتفاف حول عائلته، وأم وأب يحتضنان أطفالهما، متمنين العيش بسلام بلا خوف وفقدان.
الربع الأخير من العام الحالي كان مختلفاً بكل المقاييس لأهل غزة، بل وللعالم أجمع، بيد أن الشعب الغزي الذي يقبع تحت نيران الحرب الإسرائلية الشرسة، في ظل حصار خانق ومميت، يمنع حتى المواد الغذائية من دخول القطاع المحاصر بالأصل منذ سنوات، لا يجد في نفسه حتى في رفاهية الوقت للحديث عن أمنيات العام على أعتاب النهاية، ولا حتى التفكير بما يحدث في العالم من مظاهر بالعام الجديد.
في الوقت الذي ينتظر فيه الملايين، في دولهم، إطلاق الألعاب النارية في نهاية العام، وإطلاق الدعوات العامة والخاصة لهم في، لا يجد مليونان من أهل غزة أنفسهم سوى تحت نيران القصف، التي تضيء سماءهم كل ليلة، أو بتلك القنابل المضيئة التي تسبق عادة القصف المدفعي أو الطيران.
كثيرة هي الأحاديث التي أطلقها أهل غزة في مقاطعهم المصورة، أو كلماتهم المكتوبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والقنوات الإخبارية، يتحدثون فيها عن نهاية هذا العام، وما يجول في خاطرهم عن تلك النهاية الحزينة المجبولة بالدموع والدماء، لا يوجد عائلة في غزة إلا وفقد فيها أحدهم عزيزاً أو حبيباً أو صديقاً أو قريباً، لذلك محدودة هي تلك الأمنيات التي يتحدثون بها في جلساتهم في "خيم النزوح أو البيوت المهدمة على ساكنيها"، لكن تتصدرها أمنية "أن نبقى مقاومين وعلى قيد الحياة".
"أتمنى أن تنتهي الحرب لأعيد بناء بيتي وأن أعود أدراجي إلى شمال القطاع الذي نزحنا منه هرباً من شبح الموت والجوع على أطفالي"، يصف أحد الآباء الحال لديه الآن وهو يقف أمام إحدى بوابات الخيمة التي تؤويه وعائلته، ويتأمل خيراً أن يكون العام الجديد مليئا بالخير لأهل غزة المكلومين الذين سيعيشون أعواماً يتذكرون أحبابهم الذين فقدوهم في نهايات هذا العام "القاتم".
فيما تمشي طفلة أخرى وتمسك بيد رفيقتها، وتقول إنها تتمنى أن تنتهي الحرب فقط وأن تعود لمدرستها بعد نهاية هذا العام، وتقول بكل قوة وعزم "لن نخرج من غزة حتى لو تدمرت حجرا حجرا"، وبتلك الكلمات تبني الطفلة آمالاً على العام الجديد عله يكون أفضل من سابقه.
في فيديو متداول، وقبيل نهاية العام 2015، لطفل "غزاوي" من خلال مقابلة صحفية، تم سؤاله عن أمنياته مع بداية العام المقبل، ليجيب الطفل وبسرعة "أتمنى أن أموت ليلة رأس السنة"، وذلك في التعبير عن الوضع الصعب الذي يعانيه، كونه يتيما، ربما بسبب الحروب المتتالية على غزة، ويعمل في بيع الصحف ليجمع قوت إخوته، في حين أنه كان يتمنى أن يكون مع أصدقائه في المدرسة.
ربما تلك الأمنية لهذا الغزي، تعد صورة "قاتمة" عن الوضع الذي يعيش به سكان غزة، في ظل حصار شديد يمعنهم من الحياة كما باقي الشعوب، منذ سنوات، ولكن ما يثير الحزن لدى سكان غزة، أنهم وفي كل عام، يجدون ما "ينغص على بعضهم فرحة استقبال عام جديد"، ولكن هذه المرة جميع سكان غزة من شمالها إلى جنوبها ينتظرون ساعة وقف إطلاق النار فقط، وهي أمنيتهم الوحيدة مع نهايات ديسمبر.
ربما لم تتوقع تلك السيدة الغزاوية أن تكون تلك أمنيتها مع نهاية العام الدامي في مدينتها، "بتمنى من كل قلبي انه إذا ما استشهدنا أن لا أرى ابني مقطعا إلى أشلاء"، على حد تعبيرها، وهو ما يشير إلى تمكن اليأس منها جراء ما يحدث.
"أن نبقى على قد الحياة"، مقطع آخر ينقل معاناة أهل غزة التي تتمثل في أمنيات نهاية العام، فيما تقول إحدى الفتيات في المقطع "الموت يحيط بنا بكل مكان ولكن نتمنى أن نموت شهداء ونجد من يكرم جثث الشهداء فينا"، فيما تمنى آخرون أن تعود الحياة أدراجها إلى الخلف "لكي نشبع من أحبابنا وذكرياتنا"، فلم يعد هناك أمنيات للعام الجديد ونحن إما فاقدو شهيد أو مشاريع شهداء مع دوران عجلة الحرب السريعة.
"المرة الأخيرة قبل نهاية العام في غزة"، عنوان لمقطع مصور يجمع الكثير من اللقطات التي تعبر عن مدى فظاعة المشاهد وكمية الوجع الكبيرة فيها، كما يظهر "آخر حضن، آخر وداع، آخر قبلة، آخر فيديو مصور، آخر صورة، آخر عناق، وآخر رمق في غزة".
يعبر هذا الفيديو عن مدى تقلص أمنيات أهل غزة قبيل نهاية العام، لم يعد هناك متسع لها، إذ نشر البعض صوراً من سنوات سابقة، اجتمعت فيها العائلات والأصدقاء في نهايات الأعوام الماضية، يتحدثون عن إنجازاتهم المحاصرة، وعن أحلامهم وأمنياتهم الجديدة للعام الجديد، ولم يفكر أي شخص منهم بما يحدث الآن في غزة، ولما آل له الوضع الإنساني في القطاع، الذي يزحف ساكنوه نحو الجنوب بحثاً عن الأمان، لعل هذا الزحف يوصلهم للعام الجديد "أحياء فقط".
بعض ممن يعتريهم الأمل بالعام الجديد، يعولون على بعض التصريحات، حتى وإن كان يشوبها الكثير من الغموض وعدم المصداقية، ولكن على أمل أن يكون هناك وقف لإطلاق النار، وسقف زمني لإنهاء الحرب على قطاع غزة، وهنا يتأمل كثيرون علها تكون بداية النهاية للحرب التي لم تترك شيئاً إلا وأحرقته بنيرانها المسعورة.
وفي كل يوم يمر ويقترب من نهاية العام، يزداد الشهداء عدداً، والجرحى ألماً، والثكالى حرقة على الأحباب، والدماء تروي تراب غزة كل يوم. ويصف الغزيون المشاهد القاتمة عند رؤيتهم الشهداء في الساحات والطرقات بأنهم لا يجدون من يكرمهم بالدفن، بل إن هناك جثثا تحللت في الشوارع، الأمر الذي يزيد من وجع الغزيين الذين ما يزالون على قيد الحياة، وينتظرون العام الجديد على أمل أن يكون هناك توقف للحرب بشكل دائم.
تلك القصص هي التي تعطي الأمل للسكان، وتجعلهم يؤمنون بأن الحياة ستعود يوما ما إلى طبيعتها. وحتى ذلك اليوم، سيظل الأمل هو السلاح الوحيد الذي يحمي السكان من اليأس والإحباط، وأن الأرض ستعود يوما لأصحابها، أصحاب الحق.

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