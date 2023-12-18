Tuesday, 19 December 2023 10:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


عطلة رسميَّة بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السَّنة الميلاديَّة

12/18/2023 11:20:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، بلاغاً يقضي بتعطيل جميع
الوزارات، والدَّوائر الرسميَّة، والمؤسَّسات والهيئات العامَّة، والجامعات
الرسميَّة، والبلديَّات ومجالس الخدمات المشتركة، وأمانة عمَّان الكُبرى،
والشَّركات المملوكة بالكامل للحكومة أعمالها يوم الاثنين المقبل، الموافق
للخامس والعشرين من شهر كانون الأوَّل 2023، وكذلك يوم الاثنين الموافق
للأول من كانون الثَّاني لعام 2024؛ بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس
السَّنة الميلاديَّة.
وتضمن البلاغ أن يكون يوم الثُّلاثاء، الموافق للسَّادس والعشرين من كانون الأول 2023 عطلة رسميَّة للموظَّفين والطَّلبة المسيحيين.
واستثنى البلاغ الوزارات والدَّوائر والمؤسَّسات الرسميَّة التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك.

MENAFN18122023000072011014ID1107622457

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث