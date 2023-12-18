الجيش يكشف لـالغد تفاصيل 3 سنوات من مواجهة عصابات التهريب (فيديو)

MENAFN - Alghad Newspaper) حمزة دعنا

عمان - كشفت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي لـ"الغد"، عن كميات المواد المخدرة وعدد الأسلحة التي ضبطت خلال الأعوام الثلاثة الماضية التي حاولت "عصابات" موجودة في الجانب السوري تهريبها عبر الحدود الشمالية إلى الأردن.

وردا على استفسارات لـ"الغد"، أوضح الجيش أن جهود محاربة العصابات التي تهدف إلى تهريب المخدرات والأسلحة إلى الأردن، نجحت بتأمين الحدود البرية بشكل كبير عبر تطبيق قواعد الاشتباك مع كل محاولة دخول غير مشروعة إلى البلاد.

وضبطت القوات المسلحة في الأعوام الثلاثة الماضية: حوالي 56 ألف كف حشيش و13 شوال حشيش، و86 ألف حبة ترامادول بالإضافة إلى 86 شريطا، و55 مليون حبة كبتاغون، و590 ألف حبة لكسيس، و35 ألف حبة جاليكا، و16 ألف شريط بلاريكا، و5 كلغم بودرة كريستال، و2000 حبة لاريكا عيار 300، و360 حبة غاباليز، و36 كغم مارجوانا و103 كغم مواد مخدرة متنوعة، و6 شوالات مخدرات، و8 رزم أفيون، و18 رولن و212 ألف حبة فياجرا.

وحول الأسلحة التي ضبطتها القوات المسلحة في الأعوام الثلاثة الماضية، فكانت 425 قطعة مختلفة، بالإضافة إلى 508 قطع تفرعات أسلحة، و21 بندقية آلية، و10 مسدسات، و5 قنابل يدوية، وقذيفة m203 بدون جوف، و225 غراما من مادة الـtnt، و7 آلاف طلقة نارية.

يذكر أن هذه الإحصائية الخاصة التي حصلت عليها "الغد" من القوات المسلحة، ترصد الفترة منذ بداية العام 2021 ولغاية تاريخ 1/10 العام الحالي، إذ ارتقى خلالها شهيدان من القوات المسلحة في مواجهات عصابات تهريب المخدرات على الحدود الشمالية.

وأكد الجيش إسقاط عدة طائرات مسيرة، كانت قادمة من الأراضي السورية ومحملة بمواد مخدرة على الحدود الشمالية والشرقية، محملة بكميات من المواد المخدرة المختلفة، وجرى التعامل معها بقوة وحزم، وجرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المعنية.

كما طبقت قواعد الاشتباك مع كل محاولة دخول غير مشروعة إلى الأراضي الأردنية، وهو ما أدى إلى ضبط أو فرار المهربين إلى داخل العمق السوري، ومسح المناطق التي جرى الاشتباك فيها مع المهربين، وضبط المواد المخدرة وقطع الأسلحة والذخائر وتحويلها إلى الجهات المختصة.



لجوء المهربين للطائرات المسيرة "الدرون"

وحول سبب لجوء المهربين للطائرات المسيرة "الدرون" في عمليات التهريب، أكد الجيش "أن قواتنا المسلحة تقوم بجهد كبير ومقدس على الحدود، ونجحت بتأمين الحدود البرية بشكل كبير، وذلك عبر تطوير منظومة أمن حدود متكاملة فنياً، عملياتياً وأمنياً، وهي منظومة مؤهلة وقادرة على حماية الحدود من أشكال التهديد كافة، وفي مقدمتها التهريب، وقد نجحت إجراءاتنا بردع شبكات التهريب، والحد من محاولات التهريب الراجل والآليات".

وأضاف الجيش "إن الإجراءات الأمنية على الحدود البرية، ساهمت بالحد من مخططات شبكات التهريب ولجوئها لاستخدام الطائرات المسيرة لتهريب مواد ثمينة، وهنا نعني مادة: الكريستال تحديداً، ولكن قواتنا المسلحة بالمرصاد، ونعمل على مجابهة عمليات التهريب بالطائرات المسيرة بكفاءة واحترافية، ولدينا أدواتنا لمجابهة ذلك".

الجانب السوري وضبط إيقاع التهريب

وحول الاجتماعات الأمنية مع قادة أمنيين وعسكريين من الجانب السوري، تناولت ملف أمن الحدود وتحديدا التهريب، ونظرة الأردن إلى المزيد من التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات معهم، قال الجيش إنه "يُنظر لهذه الجهود، كجزء من المسار العربي لحل الأزمة السورية ومعالجة تبعاتها، والذي جاء على أساس المبادرة الأردنية (خطوة مقابل خطوة)، والتي جرى تضمينها في بيان عمان وقمة جدة، ضمن ثلاثة مسارات (إنسانية، أمنية، سياسية)".

وأكدت القوات المسلحة على "اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن الأمن الوطني الأردني، بخاصة وأن التهديدات الناشئة ما تزال مستمرة باتجاه أراضينا".







