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%9 ارتفاع بموازنة تنمية المهارات المهنية.. والأولوية لتوفير فرص تدريبية

12/18/2023 11:20:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هبة العيساوي عمان – ارتفعت موازنة هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية في مشروع الموازنة العامة للعام 2024 بنسبة تسعة بالمائة أو ما مقداره 875 ألف دينار مقارنة مع المعاد تقديره للعام الحالي.
ووفقا لمشروع الموازنة، فإن أبرز الفروقات بين المخصصات المقدرة لعام 2024 والمعاد تقديره 2023، ورد في النفقات الجارية ببند تعويضات العاملين، إذ تمت زيادتها بمبلغ 247 الف دينار، وتركزت في الزيادة الطبيعية للرواتب والأجور والعلاوات وتكلفة الشواغر والإحداثات.
وفي استخدام السلع والخدمات فتمت زيادتها بمبلغ 24 الف دينار، وتركزت الزيادة في عدة بنود.
واتضح التغير في النفقات الرأسمالية، حيث تمت زيادتها بمبلغ (604) آلاف دينار، أبرزها مشروع دعم مشاريع التعليم والتدريب والتشغيل المهني والتقني بمبلغ (500) ألف دينار، ومشروع تطوير المناهج التدريبية بمبلغ (100) ألف دينار.
وأما البرامج التي بنيت عليها الموازنة، فتتمثل ببرنامج الإدارة والخدمات المساندة الذي يهدف إلى رفع كفاءة الهيئة وموظفيها وتحسين خدماتها المقدمة لمزودي التدريب، وتوفير الدعم اللوجستي للهيئة، وتشكيل مجالس المهارات القطاعية التي تعتبر أساس الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تطوير منظومة التعليم والتدريب المهني والتقني، وأي لجان أخرى متخصصة، بالإضافة إلى إعداد دراسات قطاعية، وأتمتة خدمات وعمليات الهيئة.
في حين أن الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج يتمثل بحوكمة قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني.
فيما تشمل الخدمات التي يقدمها البرنامج، تشكيل مجالس المهارات القطاعية وأي لجان أخرى فنية متخصصة وفق المعايير التي يقرها المجلس، وتنظيم العمل المهني بمستوياته وفق الإطار الوطني للمؤهلات، وإجازة ممارسة المهن، والمساهمة في تغطية تكلفة الدراسات القطاعية.
أما البرنامج الثاني فيشمل دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني، وتطوير عمليات التدريب المختلفة في مؤسسات القطاع العام والخاص، وتعزيز مشاركة هذين القطاعين في التعليم والتدريب وتوفير متطلباتهما، وذلك بما يتأتى من موارد مالية وفقا للتشريعات الناظمة.
ويشمل الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
فيما تشمل الخدمات التي يقدمها البرنامج، التشغيل في المناطق الثانية بموجب اتفاقيات مع مستثمرين لغايات إنشاء وتشغيل فروع إنتاجية، مع مراعاة النوع الاجتماعي، فضلا عن تدريب متدربين بموجب اتفاقيات مع مزودي التدريب متمثلين بمؤسسة التدريب المهني ومؤسسات المجتمع المدني في مجالات الزراعة والإنشاءات والسياحة والهندسة، بالإضافة إلى دعم تعليم الطلاب على مقاعد الدراسة لدى المعاهد والكليات المهنية في مجالات الفندقة والسياحة والطهي وفن الفسيفساء.
كما تشمل تطوير قدرات ومهارات المعلمين والمدربين والمشرفين المهنيين والتقنيين، وتحديد معايير تعيين المدربين والمشرفين المهنيين وتصنيفاتهم وتنظيم رتبهم المهنية وفقا للتشريعات الناظمة، وتطوير المناهج وبرامج التعليم والتدريب المهني والتقني حسب متطلبات القطاع، علاوة على منح مزاولات مهن للناجحين في الاختبارات النظرية والعملية.
وأما بالنسبة للأولويات والنتائج المستهدفة ضمن السقوف المحددة للسنوات 2024 – 2026، فإن الأولوية الأولى تذهب لحوكمة قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني، وأبرز الإجراءات لتحقيق هذه الأولوية تشكيل لجان لتحسين التشريعات والأنظمة والتعليمات الخاصة بهذا التعليم، وإعداد تعليمات الإدراج المؤسسي وتسكين المؤهلات، وتشكيل اللجان الخاصة بالإدراج، وإعداد الإطار العام لقاعدة البيانات، فضلا عن إعداد خطة عمل تنفيذية خاصة بالاستراتيجية الوطنية لهذا التعليم.
وبالنسبة للنتائج المتوقعة من الأولوية الأولى، فتتمثل بتوفير تشريعات وأنظمة تضبط عمل التعليم والتدريب المهني والتقني، وتوفير إطار وطني للاعتراف بالتكافؤ بين هذا التعليم وغيره من المؤهلات الأكاديمية، وتطوير قاعدة بيانات موحدة للإطار الوطني الأردني للمؤهلات توفر أساسا للاعتراف بين التعليم والتدريب المهني، إضافة إلى مستويات المعايير المعترف بها دوليا، ووضع خطة تنفيذية لمتابعة وتقييم الإستراتيجية الوطنية الأردنية للتعليم والتدريب المهني والتقني.
أما بالنسبة للأولوية الثانية، فتتمثل بمواءمة مخرجات التعليم والتدريب المهني والتقني مع متطلبات سوق العمل.
وتتوزع أبرز الإجراءات لتحقيق الأولوية الثانية بتطوير المعايير المهنية، وإعداد مسودة لمعايير التعلم القائم على العمل، وإعداد مسودة إطار للاعتراف بالتعلم المسبق والخبرات السابقة.
وتشمل النتائج من الأولوية الثانية، تطوير المعايير المهنية بالتشارك مع مجالس المهارات القطاعية لتقليل الفجوة بين مخرجات التعليم والتدريب ومتطلبات سوق العمل، وزيادة تمثيل القطاع الخاص من خلال إنشاء مجالس مهارات قطاعية جديدة وتفعيل دورها للعمل على سد الفجوة بين مخرجات التعليم والتدريب المهني والتقني ومتطلبات سوق العمل.
أما الأولوية الثالثة فتتمثل بالمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وأبرز الإجراءات لتحقيقها هي تمويل المشاريع الحالية والجديدة، ومتابعة ومراقبة المشاريع، في حين أن النتائج المتوقعة منها هي توفير فرص تدريبية منتهية بالتشغيل.
وأما الأولوية المتعلقة بالنوع الاجتماعي والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، فتتمثل بتوفير فرص تدريبية منتهية بالتشغيل ضمن الفروع الإنتاجية للمناطق النائية وبالنسب الأعلى للإناث.
ومن أبرز إجراءات تحقيق هذه الأولوية تمويل الفروع الإنتاجية الحالية والجديدة، ويتوقع تحقيق نتائج لها بالنوع الاجتماعي والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، بتشغيل النسبة الأعلى من الإناث ضمن الفروع الإنتاجية للمناطق النائية.
وأما الأولوية المتعلقة بالتغير المناخي، فستكون بتطوير معايير مهنية خاصة بقطاع المياه والطاقة والزراعة، واستخدام الطاقة المتجددة.
في حين ستكون أبرز الإجراءات لتحقيق الأولوية المتعلقة بالتغير المناخي، هو العمل على تطوير المعايير المهنية في قطاعات المياه والطاقة والزراعة من خلال مراجعة الأنظمة والقوانين الناظمة لعملها، وتركيب نظام توليد طاقة كهربائية عن طريق الخلايا الشمسية في الهيئة.
ويجدر هنا التطرق إلى أهم القضايا والتحديات التي تواجه الهيئة، والتي تتمثل بتمويل التعليم والتدريب المهني والتقني، إذ ما تزال قضايا التمويل تشكل تحديات كبيرة لهذا النظام التعليمي، ولا تقتصر المشكلة على المبلغ المحدود المخصص للتدريب ولأغراض أخرى، ولكنها تمتد، إلى إدارة هذه الأموال وإنفاقها، والذي هو جوهر الحوكمة المالية للقطاع.
وحاليا لا توجد مخرجات محددة أو إدارة مالية موجهة بالنتائج، لكن التمويل يستمر بالتدفق وفق المخصصات ذاتها حتى عندما تعتبر المخرجات دون المستوى أو حتى عندما تكون ذات مستوى جيد، ويحتاج إلى مخصصات أكبر.
ويعاني الشركاء المعنيون بقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني في الأردن من الصعوبات الناجمة عن نقص بيانات سوق العمل، والتي إن توفرت يمكن تحليلها لتحفيز مناقشات إستراتيجية مفيدة ومستنيرة لتغيير النظرة السلبية للعمل المهني في المجتمع الأردني، ومحدودية العائد المادي على خريجي تلك البرامج، وضعف مشاركة القطاع الخاص.
ويلاحظ في دعم التدريب المهني والتقني وتشغيل هؤلاء الخريجين، عدم تطابق المهارات، حيث تكمن المعضلة الحقيقية في كيفية ارتباط التعليم والتدريب المهني والتقني بسوق العمل، كما تفتقر البلاد إلى العمال الذين يمتلكون المهارات والتدريب اللازمين لزيادة الإنتاجية، والذين يتمتعون بالقدرة على التكيف مع تقدم التكنولوجيا والابتكار.

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