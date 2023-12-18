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الأردن معرض لمخاطر طبيعية مرتبطة بموارد المياه

12/18/2023 11:20:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إيمان الفارس عمان - دعت دراسة بحثية إقليمية متخصصة في الصّلات بين تغير المناخ والترابط الاجتماعي والأمن البشري والجندر في الأردن، إلى أهمية معالجة تفاصيل تشملها هذه العلاقات؛ كالإدارة المتكاملة لموارد المياه، محذرة من آثار تغير المناخ والخاصة بصعوبة الوصول لموارد المياه.
وأبدت الدراسة التي أعدتها منظمة انترناشونال ألرت ومعهد غرب آسيا وشمال أفريقيا (WANA)، والتي انفردت "الغد" بنشرها، مخاوفها إزاء "الفيضانات"، سيما وأن الأردن من أكثر دول العالم التي تعاني من صعوبة الوصول إلى مصادر المياه.
وأكدت الدراسة، التي حمل عنوانها "الجندر والمناخ والترابط... تبيان الصلات بين تغير المناخ والأمن البشري والجندر في الأردن"، ضرورة بناء القدرات ونقل المعارف، وإيجاد فرص العمل الصديقة للبيئة، والتوعية البيئية القائمة على الدين، والتي تعطي الأولوية لبناء الترابط الاجتماعي وتعزيز المساواة بين الفئات الجندرية كقاسم مشترك.
ونبهت الدراسة مما اعتبرته "مخاطر حقيقية" قد يشكلها تغير المناخ، وبشكل خاص آثاره المتعلقة بصعوبة الوصول إلى موارد المياه، وتأثيراته على الترابط الاجتماعي، والأمن البشري، والمساواة بين الفئات الجندرية في الأردن.
كما أشارت الدراسة إلى "تضاؤل توفر المياه بينما تسوء جودتها وإمكانية الوصول إليها"، مبينة أن إنتاج الغذاء يتقلب، وأمن الطاقة يتهدد، نتيجة الحاجة المتزايدة للتدفئة والتبريد.
وحول الأمن الصحي، حذرت الدراسة من تهديدات تجابه الأمن الصحي، لافتة إلى تلك التهديدات "بفعل ظهور أمراض وفيروسات جديدة، يتصل بعضها بتقلبات درجات الحرارة أو تدهور جودة المياه".
وفي توصيات الدراسة حول صنع السياسات؛ أكدت ضرورة إدراج قطاع الصحة ضمن الاعتبارات المترابطة حول المياه والطاقة والغذاء والبيئة، وذلك عند تقييم تأثيرات تغير المناخ.
أما في توصياتها حول التمويل؛ فخلصت إلى ضرورة الاستثمار في المبادرات المجتمعية، خاصة تلك التي تقودها المرأة، مشيرة إلى دمج مجالات التدخل ما بين الإدارة المتكاملة لموارد المياه، وبناء القدرات ونقل المعارف، وإيجاد فرص العمل الصديقة للبيئة، والتوعية البيئية القائمة على الدين.
وأضافت: "يجب الحرص على أن تكون المبادرات مبنية على فهم دقيق لديناميات الفئات الجندرية ومصممة لتعزيز الترابط الاجتماعي".
وفي تفاصيل الدراسة؛ أوضحت أن التفاعل الوثيق بين موارد المياه وتغير المناخ وثيق، حيث تسجل آثار سلبية على البلد وشعبه الذي عصفت به سلسلة صدمات شملت أزمات ونزاعات إقليمية وتسببت بتحديات كبيرة بالنسبة إلى الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي وسبل العيش المستدامة والترابط الاجتماعي.
كما لفتت إلى توسع نطاق آثار تغير المناخ، منوهة بأنه يطاول الاقتصاد الأردني الذي يعتمد على الاستيراد، كما يطاول الأمنين البيئي والبشري للأفراد.
وتوصّلت الدراسة إلى نتائج رئيسة؛ من أهمها شمول الأمن البشري نهجا متكاملا يشمل شعور الفرد بالأمان في أسرته ومجتمعه، والرفاهية، والوصول إلى الأمن المائي والأمن الغذائي وأمن الطاقة والأمن الاجتماعي الاقتصادي، إضافة إلى سبل العيش، بالإضافة إلى المساواة بين الفئات الجندرية.
وركزت أيضا على عناصر الأمن البشري؛ الذي يشمل الوصول الكافي والعادل والشامل للجميع إلى موارد المياه والغذاء والطاقة وإلى الفرص الاقتصادية، مع الأخذ بالاعتبار الحواجز المحددة التي تواجهها النساء والرجال من مختلف الخلفيات والأعمار والمؤهلات، بالإضافة إلى العوامل المساعدة التي يتمتعون بها.
واعتبرت أن السلامة الجسدية والنفسية عنصر أساسي من عناصر الأمن البشري، موضحة مؤشراتها دعوتها للتحرر من العنف المتبادل بين الأفراد والعنف المجتمعي والهيكلي وإلى الشعور بالأمن والسلامة الشخصيين وإلى التنعم بالصحة والرفاهية.
فـ"بحسب مفهوم الأمن البشري، يواجه الناس العديد من حالات انعدام الأمان التي ينبغي معالجتها بشكل متلازم وشامل"، وفق الدراسة التي أضافت أن "دراسة عامل الجندر ضرورية لفهم الروابط بين تغير المناخ والأمن البشري والترابط الاجتماعي".
ورأت أن "الأعراف والأدوار الجندرية التقليدية للمرأة تضعها في وجه ضغوط ومخاطر معقدة متصلة بصعوبة الوصول إلى موارد المياه وبالصدمات المناخية".
وفي هذا الإطار، بينت أن تحمل المرأة في الأردن بشكل عام مسؤولية الأعمال المنزلية كالطهي والتنظيف وإدارة الموارد المائية، بما في ذلك الاقتصاد في استخدام المياه، يساهم بزيادة الضغط الجسدي والنفسي الذي تعيشه سيما عندما تكون المياه شحيحة.
وتابعت: "يكون العبء أثقل على المرأة التي تعاني من الفقر وعلى الأسر التي تعيلها المرأة، والتي غالبا ما تفتقر إلى الموارد وشبكات الدعم للتعامل مع الصدمات المتعلقة بالمناخ".

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