Tuesday, 19 December 2023 10:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مليشيا المخدرات.. مهربون يستخدمون أسلحة عسكرية لاجتياز الحدود يستهدفون الأمن الوطني

12/18/2023 11:20:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) موفق كمال عمان - شهدت الحدود الشمالية والشرقية للمملكة مع سورية، تطورات دراماتيكية في الحرب على المخدرات، تجاوز سقفها محاولات مهربين من الجانب السوري التسلل، محملين بالمخدرات لتهريبها عبر الحدود، الى تنفيذ عمليات مسلحة في مواجهة قوات حرس الحدود الأردنية التي تتصدى لهم بقوة وحزم.
وخلال الشهر الحالي، فإن طابع منفذي عمليات التهريب من الجانب السوري، مليشيوي، ذو تدريب عسكري، مجهز بأسلحة متنوعة، وبعضها متطور. وقد تعاملت القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي في الشهر نفسه مع هذه المليشيات في 5 عمليات اشتباك مسلح، جميعها كانت تندلع أوقات الفجر، وخلال ساعات التشكل الكثيف للضباب.
وأدت هذه الاشتباكات في مجملها لاستشهاد الوكيل أول إياد النعيمي، واصابة مرتبات من قوات حرس الحدود، فيما قتل مهرب وقبض على آخر، ناهيك عن إصابة العشرات في صفوف المهربين، وضبط كميات كبيرة من المخدرات.
مصدر عسكري، قال لـ"الغد"، "لمسنا في الاشتباكات التي جرت فجر أمس على حدودنا مع مهربين قادمين من سورية، تطورا لتكتيكاتهم العسكرية، الى جانب استخدامهم أسلحة جديدة، أتوماتيكية وصاروخية، ما يشير الى ان هناك مليشيات مسلحة وراءهم، لها أجندات سياسية وأهداف أمنية، أبرزها محاولات اجتياز حدودنا".
وربط المصدر، تكثيف هجمات مليشيات المهربين من سورية عبر الحدود الأردنية الشمالية الشرقية، بإشغال الأردن، وإبعاده عن نشاطه الدؤوب في عمليات التحشيد والضغط السياسي عبر المحافل الأممية والدولية في مهمته لوقف الحرب العدوانية الوحشية على قطاع غزة والضفة الغربية، وإعاقة تحشيده العسكري على الحدود الغربية مع فلسطين المحتلة، في خطوة استباقية من القوات المسلحة، لمنع الكيان الصهيوني من تنفيذ أي أعمال تهجير للفلسطينيين، يسعى لها منذ بدأ عدوانه على غزة.
وأضاف المصدر، أن اشتباك قوات حرس الحدود الأردنية مع المجموعات المسلحة استمر فجر امس، واستطاع حرس الحدود خلالها القبض على 9، كانوا مع المجموعات المسلحة، تبين أن مهامهم تستهدف الامن الوطني.
وقال المصدر العسكري، إنه جرى ضبط 4 صواريح من نوع "روكيت لانشر"، و4 صواريخ من نوع "آر بي جي"، و10 ألغام ضد الأفراد، وبندقية قنص نوع "جي3"، وبندقية نوع "م16" مجهزة بمنظار قنص، وتدمير سيارة محملة بمواد متفجرة، وضبط كميات كبيرة جدا من المواد المخدرة، يجري حصرها لتحويلها إلى الجهات المختصة.
وأكد أن التحقيقات الأولية لهذه العمليات والمضبوطات، تستهدف الأمن الوطني الأردني، وأن القوات المسلحة تتابع تحركات المجموعات المسلحة، وما تهدف إليه من محاولات لزعزعة الأمن الوطني، وستقوم بكل ما يلزم لردعها وملاحقتها أينما كانت، مشيراً إلى أن القوات المسلحة مزودة بمنظومة أمن حدود متطورة عالية الجاهزية، للتصدي لكل محاولات اجتياز الحدود الأردنية والاقتراب منها.
محللون لـ"الغد"، أن مليشيات المخدرات، تستغل إنشغال الأردن بحشوداته العسكرية على الحدود الغربية مع فلسطين المحتلة، لمنع خطر التهجير، بالإضافة إلى إنشغال العالم بملاحقة ما يجري من أحداث في القطاع والضفة، وكذلك دخول فصل الشتاء، وتشكل الضباب الكثيف في المناطق الحدودية الذي يعطل المراقبة الالكترونية المنتشرة على الشريط الحدودي للمنطقة.
وأضاف المصدر العسكري ، أنه مع ساعات الفجر الأولى من صباح امس، وقعت اشتباكات مسلحة بين قوات حرس الحدود الأردنية ومجموعات مسلحة على الحدود الشمالية للمملكة، وضمن منطقة مسؤولية المنطقة العسكرية الشرقية، أسفرت عن إحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة الأتوماتيكية والصاروخية.
كما أكد المصدر، مقتل وإصابة عدد من المهربين خلال الاشتباكات بين قوات حرس الحدود والمجموعات المسلحة على الحدود الشمالية منذ فجر أمس.
وكشف المصدر بالصور عن هويات 8 من المهربين الـ9 الذين قبض عليهم، كما بين بالصور مضبوطات الأسلحة والمخدرات.
وكشف أن كميات المواد المخدرة بعد حصرها بلغت (4926000) حبة كبتاجون، و(12858) كف حشيش، جرى تحويلها إلى الجهات المختصة.
وأكد أن المجموعات المسلحة طردت إلى الداخل السوري، بينما وقعت عدة إصابات بين أفراد قوات حرس الحدود، وحالتهم الصحية بين الخفيفة والمتوسطة.
وأوضح أن الأيام الماضية، شهدت ارتفاعا في عدد هذه العمليات وتحولها من محاولات عمليات تسلل وتهريب إلى اشتباكات مسلحة، بهدف اجتياز الحدود وبالقوة عبر استهداف حرس الحدود.
وبين أن هذه الاشتباكات، تأتي استمرارا لما تقوم به هذه المجموعات المسلحة منذ أيام، إذ أسفرت عن مقتل مهربين والقبض على أحدهم، واستشهاد أحد أفراد القوات المسلحة وإصابة آخر.
وشدد المصدر على أن القوات المسلحة تتابع تحركات هذه المجموعات وما تهدف إليه من محاولات لزعزعة الأمن الوطني وستقوم بكل ما يلزم لردعها وملاحقتها أينما كانت.
ووفق محللين، فإن حرس الحدود يعد خط دفاع أول، في مواجهة عصابات تهريب المخدرات التي تحاول التسلل عبر حدودنا، والمدعومة من مليشيات الحشد الشعبي المنتشرة في الجنوب السوري، مؤكدين أن مليشيات المخدرات، تستهدف بمخدراتها دولا عربية أخرى.
أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأردنية د. محمد حمد القطاطشة، قال إنه منذ سيطرة مليشيات الحشد الشعبي على مناطق حدودية واسعة في سورية، جراء غياب أي مظاهر للدولة السورية على هذه الحدود، وبالذات في الجنوب السوري، فإن هذه المليشيات، بدأت عملا مشتركا مع مهربي المخدرات وتجار السلاح النوعي.
وأضاف، أن هذه المليشيات، حاولت عبر عمليات تهريب كبرى، ترويج مخدراتها ليس في الأردن حسب، بل في دول عربية مجاورة، لكن حرس الحدود، وفي نطاق معلومات وأعمال استخباراتية حولها، قام بتغيير قواعد الاشتباك على الحدود، وذلك كون هذه المجموعات المليشيوية والعصابات، باستغلال الجانب الإنساني للجيش الأردني في تعامله مع اللاجئين السوريين.
وأضاف أن أعمال هذه المليشيات، تصاعدت عبر استخدام مسيرات لتهريب الأسلحة والمتفجرات، لكن حرس الحدود، يتعامل مع أي تطور في أعمال مليشيات المخدرات باحترافية عالية، ويتصدى لها بحزم.
وفي الأيام الماضية، بين أنه أصبح هناك توسعا نوعيا في حركة هذه المليشيات، إذ حاولت منذ اندلاع معركة "طوفان الأقصى" في غزة، الالتفاف والتحرك من الحدود العراقية مع الأردن، تحت زعم أنهم يريدون الدخول للأردن من أجل الدخول الى فلسطين المحتلة.
وبين أن مثل هذا الزعم، دليل واضح على ان هذه المليشيات المرتبطة بإيران، وتحديدا بالحرس الثوري، كانت تنوي استغلال "طوفان الأقصى"، لزعزعة المنطقة الحدودية بعد فشلها باختراق الحدود الشمالية التي أغلقتها في وجههم قوات حرس الحدود، بجهد عسكري واستخباراتي، وضع لهم حدا في تهريب سمومهم.
وطالب القطاطشة المجتمع الدولي والعربي، بأن يتنبه لهذه المسألة، التي باتت فيها تلك المليشيات ترفع من وتيرة أعمالها الإرهابية، وأن العالم عليه الوقوف الى جانب الأردن لتعزيز دوره العسكري في المناطق الحدودية، لمواجهة حرب الكبتاجون والمخدرات والأسلحة، لأنها ستلقي بظلال قاتم جدا على المنطقة إن استعرت.
وأيده بذلك، العميد المتقاعد نايف الجالودي، الذي أكد أن ما يحصل على الواجهة الشمالية والشرقية، ليس عمليات تهريب للمخدرات حسب، بل وأيضا عمليات لمنظمات مدربة عسكريا، فهي تستخدم أسلحة نوعية كالصواريخ والقذائف.
وأشار الجالودي، إلى ان مليشيات المهربين، ليس لديهم هذه القدرات لاستخدام هذه الأنواع من الاسلحة، بيد أن الهدف من وراء ما هم عليه من تسليح ورفع وتيرة الاشتباكات، يتبلور في توريط الأردن بنزاع مسلح مع التنظيمات المليشيوية التي تقف وراء المهربين، لإشغال الأردن، بعيدا عن ملفه الرئيس، وهو القضية الفلسطينية وما يتخللها من أحداث مأساوية والخطر على تهجير الفلسطينيين خارج بلادهم، ما يدل على أن هذه المليشيات تنفذ أجندة العدو الصهيوني.
وبين الجالودي، أن مهمة المهربين تتبدى في النجاة بأرواحهم حين مواجهتم والتصدي لهم، وتمرير مخدراتهم عبر حدودنا، وليس القتال بقوات مدربة عسكريا، ما يعني أن من يقف خلفهم، يسعى لتوتير الحدود لأهداف سياسية تخريبية.

MENAFN18122023000072011014ID1107622452

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث