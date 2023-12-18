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الحكومة: الفحص الأولي شرط لتداول أي دواء مسجل

12/18/2023 11:20:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حنان بشارات عمان- حظرت الحكومة تداول أي دواء مسجل، الا بعد اجتيازه الفحص الأولي، وعدم تداول أي دواء، إلا بعد تقديم طلب للتداول، وصدور قرار المدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء بالموافقة على تداوله.
وحظرت الحكومة ايضا في مسودة جديدة لـ (نظام فحص الأدوية لسنة 2023) المنشور على موقع ديوان التشريع والرأي، تداول أي تشغيلة "عدد معين من وحدات الإنتاج لدواء تم تصنيعه من المواد ذاتها"، من الأدوية الواردة كهبات أو الأدوية غير المسجلة الا بعد اجتيازها الفحص.
وقالت المسودة "يجري المختبر الفحص للعينة المقدمة له وفقا للمواصفات المعتمدة، وباستخدام طرق التحليل الواردة في الملف الفني أو وفقا لأي من دساتير الأدوية المعتمدة، أو باستخدام طرق تحليل مثبتة، (لها دراسات تثبتية أو تحققية وحسب المرجعيات العالمية) وذلك حسب سياسة الفحص المعتمدة لدى المختبر".
وأقرت المسودة رسوما تستوفيها المؤسسة بقيمة 150 دينارا، رسم فحص و/او تداول عن كل عينة مستوردة أو مصنعة محليا يتم فحصها أو تداولها.
وأوضحت المسودة أنه في حال اجتياز الفحص الأولي، يتم إجراء الفحص لتشغيلة لاحقة لها وفي حال اجتيازها الفحص يتم السماح بتداول التشغيلات اللاحقة بقرار من المدير العام، ولكل تشغيلة دون إخضاعها للفحص.
وفي حال لم تجتز العينة الفحص الأولي، يتم تحويلها الى لجنة الشؤون المخبرية في المؤسسة لاتخاذ الإجراء المناسب، وفي حال عدم اجتياز الفحص الأولي للمرة الثانية، يتم تحويلها من لجنة الشؤون المخبرية للجنة الفنية المعنية لاتخاذ الاجراء المناسب.
وأجازت مسودة النظام الجديدة للمؤسسة بقرار من مديرها العام، تحليل تشغيلات من الادوية قبل التداول بناء على تنسيب من اللجنة الفنية المعنية، كما ان للمدير العام إصدار شروط خاصة لإجازة تشغيلات الأمصال والمطاعيم.
وأتاحت، اخضاع الأدوية المتداولة الموجودة في الأسواق للفحص، وحسب الخطة الموضوعة من قبل لجنة مراقبة ما بعد التسويق.
واشارت المسودة الى ان المستحضرات المحتوية على الفيتامينات والمعادن والمستحضرات الطبيعية، تخضع للفحص وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية بعد مرور النظام الجديد بمراحله القانونية.
واجازت المسودة للمؤسسة، حق التعاقد مع مختبر خارجي كمختبر تعاقدي وذلك لغايات تحليل العينات، على أن يتم تحديد الشروط والمهام والمسؤوليات لكل من المؤسسة والمختبر التعاقدي ضمن عقد قانوي وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية.
وقالت المسودة: يتم منح المختبرات المعتمدة لدى المؤسسة شهادة الممارسة المخبرية الجيدة (GLP)، عبر التفتيش عليها من المؤسسة، والتأكد من تطبيقها لأسس الممارسة المخبرية الجيدة وفق المراجع المعتمدة (ISO/IEC17025 GQCLP (وصدور قرار المدير العام بمنحها شهادة (GLP) وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية.
كما يحق للمختبر في حال عدم توفر الإمكانيات إجراء أي فحص مخبري لدى المختبرات، المعتمدة لدى المؤسسة الحاصلة على شهادة الممارسة المخبرية الجيدة (GLP) من المؤسسة.
ووفقا للنظام تخضع المستحضرات المتداولة للفحص ما بعد التسويق (Post Marketing Surveillance) دون مقابل، فيما تستوفي المؤسسة (1000) دينار رسم منح او تجديد او توسعة مجال شهادة الممارسة المخبرية الجيدة (GLP) للمختبرات التي يتم اعتمادها لدى المؤسسة.
وأتاحت المسودة للصيدلي المسؤول أو الشخص المفوض الاعتراض، على أي من القرارات الصادرة بمقتضى أحكام هذا النظام لدى لجنة الاعتراضات خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه القرار على أن يرفق باعتراضه الوثائق والمبررات لذلك.
وشددت المسودة على أنه يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في القانون .
وبموجب المسودة الجديدة من النظام، يلغى نظام فحص الأدوية والمستلزمات الطبية والمعقمات والمطهرات رقم (89) لسنة 2017 وتعديلاته، على أن تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه نافذة المفعول الى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام .

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