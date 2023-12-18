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الأونروا: لا وضع قانونيا للاجئين الفلسطينيين القادمين من سورية في الأردن

12/18/2023 11:20:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) سماح بيبرس عمان - قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في تقرير حديث لها، إنّ اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سورية، يعانون وضعا معيشيا صعبا في المملكة.
وأكدت أنّ النقص الحالي في التمويل، في إطار خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية، يضع عبئا إضافيا على الحكومة.
وذكرت في التقرير أن "الأونروا" في الأردن، تعد المزود الرئيس لخدمات الصحة والتعليم، والمساعدة النقدية الطارئة وخدمات الحماية لـ19,956 لاجئًا فلسطينيًا قدموا من سورية، مسجلين لدى الوكالة، بما في ذلك 539 فردًا (136 عائلة)، يقيمون في مخيم "الحديقة".
ولفت لارتفاع أعداد المسجلين منهم حديثا، بمقدار7 % بين حزيران (يونيو) 2022 (4,916) مقارنة بالشهر نفسه في العام الحالي (5,244).
وذكر التقرير المرحلي للنداء الطارئ وللتدخلات الإنسانية للعام الحالي، بأن حجم التمويل الذي حصلت عليه "الأونروا" لتنفيذ برامجها ويستهدف اللاجئين الفلسطينيين في الأردن، قدّر بـ8.2 مليون دولار، من أصل 28.8 مليون دولار للنصف الأوّل من العام الحالي.
وأشار التقرير إلى أنّ 12 % من اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سورية، ليس لديهم وضع قانوني في الأردن، وهم معرضون للخطر بشكل خاص، جراء تقييد الوصول لسوق العمل والمحاكم والأحوال المدنية والتسجيل القانوني، ولا يمكنهم الوصول إلى سبل أخرى للمساعدة الإنسانية، لأن هذه المساعدة متاحة فقط للاجئين السوريين.
ووفقا لمسوحات "الأونروا"، فإن 48 % من اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سورية كانوا عاطلين عن العمل خلال الربع الأول من العام الحالي.
ويؤدي ارتفاع معدلات البطالة ومحدودية فرص توليد الدخل للاجئين الفلسطينيين من سورية، إلى تفاقم مستويات الفقر بين هذا المجتمع الضعيف بالفعل.
ولفت التقرير إلى أنّ تأمين "الغذاء" بات أولوية لأسرهم، على عكس السنوات السابقة عندما كان الإيجار وسداد الديون أكثر أهمية وله الأولويّة.
بالإضافة إلى ذلك، خفضت قيمة المساعدات الغذائية الشهرية التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي للاجئين السوريين في الأردن من 23 إلى 15 دينارا، ما يؤثر على اللاجئين الفلسطينيين من سورية، ممن يعيشون في مخيم "الحديقة"، والذين يتلقون المساعدات النقدية من البرنامج.
وقال التقرير إنّ الزيادة في أعدادهم العام الماضي، إلى جانب التمويل المحدود للمساعدات الإنسانية، أدى لضغوط إضافية على "الأونروا" في سعيها لتلبية الطلب المتزايد على خدماتها.
وقد أصبحت الوكالة أكثر إرهاقا، في قدرتها على دعم احتياجات اللاجئين فيما يتعلق بالرعاية الطبية المتخصصة والحصول على التعليم (بسبب الاكتظاظ).

MENAFN18122023000072011014ID1107622449

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