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نولاند: القيادة الإنسانية للملك بغزة كانت حاسمة في التقدم المحرز

12/18/2023 11:20:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مسؤولة أميركية تؤكد تأييد بلادها ليكون الأردن مركزا للمساعدات الجوية للفلسطينيين عمان-قالت القائم بأعمال نائب وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند، إن القيادة التي أظهرها جلالة الملك عبدالله الثاني والأردن على الصعيد الإنساني في غزة كانت حاسمة في التقدم الذي أحرزناه هذا الأسبوع، وفتح معبر كرم أبو سالم.
وأضافت في مقابلة مع (بترا)، نحن نؤيد بالكامل طموح الأردن في أن يصبح مركزا للمساعدات الجوية للشعب الفلسطيني بينما نمضي قدماً، ولذلك، وبرغم صعوبة الوضع الحالي، علينا التعاون معاً لحماية المدنيين، وضمان الالتزام بالقانون الإنساني الدولي، وتوفير مزيد من المساعدات للمتضررين من الصراع.
وزادت، أن الأردن كان رائدا منذ عقود، بحماية الشعب الفلسطيني والتعاون معنا لتلبية احتياجاته الإنسانية والاقتصادية.
وأكدت أن للمستشفى الميداني الأردني في غزة أثرا كبيرا، مضيفة، أنه وبعد أن فتح معبر كرم أبو سالم، نتوقع زيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة لثلاثة أضعاف.
وقالت، ناقشنا اليوم في الأردن ضرورة تلبية المتطلبات والاحتياجات الطبية، وضمان تلبية احتياجات السكان للمأوى، وضمان قدرة العاملين في المجال الإنساني على التنقل في غزة.
وأضافت، بدأنا أيضاً مناقشة ما سيحدث عند انتهاء هذا الصراع من حيث ضرورة القيام بإعادة الإعمار، وضمان وجود أمن محلي، وحكم محلي، والعودة إلى موضوع كيفية خلق الظروف التي تسمح للدولتين بالعيش جنباً إلى جنب بسلام
وأمان.
وقالت، إن العام المقبل يصادف الذكرى الـ75 على إقامة الشراكة الأميركية الأردنية، ولطالما كنا متحدين وعملنا معاً في الأوقات الجيدة والصعبة، لافتة إلى أننا نشهد فترة صعبة منذ 7 أكتوبر، ومن المهم جداً لنا فهم الوضع والعمل على ضمان عدم اتساع دائرة هذا الصراع، لحماية المدنيين الأبرياء وإيصال مزيد من المساعدات الإنسانية لغزة، وعملنا بشكل وثيق مع جلالة الملك، والحكومة الأردنية من أجل
ذلك.
وقالت إننا نعمل جاهدين لضمان عدم اتساع نطاق الحرب الدائرة الآن، وأنا أدرك بأن الحفاظ على الهدوء في الضفة الغربية بأكبر قدر ممكن، يمثل أولوية رئيسة للأردن، وهذا يعني التصدي لأعمال العنف التي يمارسها المستوطنون المتطرفون، وعدم إتاحة المجال أمام فتح جبهة جديدة في الشمال مع حزب الله، مثلما ووضعنا مبادئ توجيهية بهذا الخصوص.
وبشأن مستقبل غزة، قالت إن الرئيس بايدن ووزير الخارجية بلينكن، أكدا موقفنا من عدد من القضايا التي يجب منع حدوثها، منها التهجير القسري للفلسطينيين سواء في الضفة أو غزة، لافتة إلى أن ذلك حدث سابقا وأن تكراره لن يسهم في النجاح بحل هذه الأزمة.
وزادت، أعتقد بأنه من الضروري أن نكون منفتحين وصادقين مع بعضنا عند مناقشة وجهات نظرنا، وأن نتعاون معا بحل القضايا التي يمكن لشراكتنا أن تُحدث فرقاً فيها، وقد تجلى ذلك بالتعاون إنسانيا، فقد حظيت بشرف الاجتماع مع المسؤولين في وكالة الأونروا اليوم وإجراء محادثة عبر الفيديو مع موظفين فلسطينيين عاملين فيها بغزة.
وحول الدعم الأميركي للأونروا قالت، لطالما كانت الولايات المتحدة وما تزال أكبر جهة مانحة للدعم والتمويل للأونروا لسنوات عدة، علاوة على ذلك، أعتقد بأن الظروف الحالية تسلط الضوء بشكل أكبر على الجهود المنقذة للحياة التي طالما قامت بها الأونروا دائما، وتقودها في الوقت الحالي.-(بترا-صالح الخوالدة)

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