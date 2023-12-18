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عدم وجود وزراء تحت القبة.. هل يعني برود العلاقة بين النواب والحكومة؟

12/18/2023 11:20:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) جهاد المنسي عمان - 55 دقيقة كانت كافية لرفع جلسة رقابية، دعا لها رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، تضمنت ردودا حكومية على 11 سؤالا نيابيا.
رفع الجلسة، لم يكن هذه المرة جراء فقدان النصاب، وإنما بسبب عدم وجود وزراء ومديرين عامين، يفترض وجودهم تحت القبة، للرد على أسئلة النواب أثناء مناقشة أجوبة الحكومة.
الصفدي وبعد مناقشة سؤال نيابي واحد، لفته عدم وجود وزراء مدرجة إجابتهم على جدول الأعمال، وقال "ما الذي يمنع وزراء ومديرين عامين لديهم أسئلة نيابية، من حضور الجلسات تحت القبة والرد على أسئلة النواب (...) هل لديهم مهام أهم من حضور الجلسات النيابية؟".
لم يقتنع الصفدي برد الحكومة على الغياب، فبادر بشكل غاضب إلى رفع الجلسة دون أن يحدد موعدا مستقبليا لها.
النواب في الفترة الحالية، يتهيأون للاستماع لخطاب مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، والذي سيلقيه وزير المالية، ليصار بعدها إلى إحالته الى اللجنة المالية التي عليها تقديم تقريرها وتوصياتها للمجلس، للبدء بماراثون المناقشات تحت القبة.
ويرجح بأن يلقي الوزير خطاب الموازنة الأيام المقبلة، ويجري تكثيف المناقشات سواء تحت القبة أو في اللجنة، ليصار إلى إقرار مشروع القانون قبل نهاية كانون الثاني (يناير) المقبل.
الجلسة النيابية، استفتحت بتأكيد نيابي على لسان الصفدي وبعض النواب، بالالتفاف حول الجيش العربي وقوات حرس الحدود اللذين يخوضون أروع صور البطولة والفداء، في الدفاع عن أمن واستقرار الوطن على الواجهة الشمالية. فمنذ ساعات فجر أمس والاشتباكات دائرة مع مجموعات ميلشوية مسلحة، ما أسفر عن إحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة الأتوماتيكية والصاروخية.
وقال الصفدي في بداية الجلسة "نقف صفاً واحداً خلف جلالة الملك وجيشنا وأجهزتنا الأمنية، ووقوفنا مع كل الإجراءات التي تتخذها قواتنا المسلحة في سبيل حماية هذا الحمى الذي سيبقى حصناً منيعاً في وجه الطامعين من عصابات التهريب المسلحة المنظمة".
وأيده نواب، تحدثوا في الجلسة بـ"الضرب بيد من حديد لكل من تسوّل له نفسه النيل من هذا الوطن".
كما في جلسات سابقة، تركت مساحة للكتل النيابية للتعبير عن موقفها من العدوان الصهيوني على قطاع غزة، رافضة ما تقوم به قوات الاحتلال من تهجير ممنهج، مؤكدين صمود الغزيين في أرضهم.
ووجدت كتل نيابية مناسبة للسؤال عن مآل الاتفاقيات الموقعة مع الكيان، وأين وصلت اللجنة القانونية في دراستها للاتفاقيات.
وانتقد نواب ازدواجية المعايير لدى الغرب في التعامل مع القضية الفلسطينية، مشيدين بمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني في دفاعه عن غزة ووقف العدوان، مثمنين ما قامت به سمو الأميرة سلمى بنت عبد الله الثاني بمعية زملائها، رفاق السلاح من نسور سلاح الجو الملكي أثناء قيامهم بإغاثة أبناء القطاع عبر عمليات الإنزال الجوي.
وأكد نواب أن الشعب الأردني يقف مع الأهل في غزة، والضفة الغربية، معتبرين أن ما يحدث في غزة إبادة جماعية ترتكبها القوات الصهيونية تستوجب التدخل الدولي لوقف العدوان.
الجلسة النيابية، شهدت نعيا بلسان الصفدي باسم المجلس لأمير الكويت المرحوم نواف الأحمد، وقال "إننا فقدنا قبل يومين زعيماً عربياً حكيماً، حيث رحل سمو الشيخ نواف الأحمد الصباح أمير دولة الكويت، والذي نذر حياته لخدمة أبناء شعبه وأمته، وبقي حريصاً على التضامن العربي ومدافعاً عن قضايا أمتنا العادلة".
وأضاف الصفدي "باسمكم جميعاً نتقدم بالتعزية والمواساة لرئيس وأعضاء مجلس الأمة الكويتي ولأسرة الراحل الكبير الكريمة وشعب وحكومة الكويت، ونتضرع من العلي القدير أن يتغمد فقيد الأمة بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وـدعوكم لقراءة الفاتحة على روحه الطاهرة".

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