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القسام تستهدف آليات وجنودا لجيش الاحتلال - فيديو

12/18/2023 11:20:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) كشفت مشاهد جديدة بثتها قناة الجزيرة، اليوم الاثنين، استهداف

كتائب القسام لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي ولآلياتهم أيضا، بقذائف "الياسين 105".
وتظهر المشاهد أيضا سحب جيش الاحتلال رتلا من دباباته المعطوبة وإسعاف ضباط وجنود مصابين.

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