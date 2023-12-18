القسام تستهدف آليات وجنودا لجيش الاحتلال - فيديو

القسام تستهدف آليات وجنودا لجيش الاحتلال - فيديو
التاريخ
12/18/2023 11:20:17 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) كشفت مشاهد جديدة بثتها قناة الجزيرة، اليوم الاثنين، استهداف
كتائب
القسام لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي ولآلياتهم أيضا، بقذائف "الياسين 105".
وتظهر المشاهد أيضا سحب جيش الاحتلال رتلا من دباباته المعطوبة وإسعاف ضباط وجنود مصابين.
MENAFN18122023000072011014ID1107622446
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.