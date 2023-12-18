جيش الاحتلال: صواريخ أطلقت من سوريا سقطت في مناطق مفتوحة بالجولان

جيش الاحتلال: صواريخ أطلقت من سوريا سقطت في مناطق مفتوحة بالجولان
التاريخ
12/18/2023 11:20:16 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن عدة صواريخ أطلقت من سوريا سقطت في مناطق مفتوحة من الجولان دون تفعيل صفارات الإنذار.
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