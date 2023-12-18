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جيش الاحتلال: صواريخ أطلقت من سوريا سقطت في مناطق مفتوحة بالجولان

12/18/2023 11:20:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن عدة صواريخ أطلقت من سوريا سقطت في مناطق مفتوحة من الجولان دون تفعيل صفارات الإنذار.

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