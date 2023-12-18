جنوب أفريقيا تحذر مواطنيها من القتال إلى جانب إسرائيل

(MENAFN
- Alghad Newspaper) حذرت حكومة جنوب إفريقيا مواطنيها الذين يقاتلون إلى جانب إسرائيل في غزة
بأنهم قد يواجهون المحاكمة في الداخل، فيما دان رئيس الدولة سيريل
رامافوسا، مجدداً الهجوم الإسرائيلي على غزة، واصفاً إياه بالإبادة جماعية.
ووفقاًلـ(يورو نيوز)، قالت وزارة الخارجية، إنها تشعر بقلق بالغ إزاء التقارير
التي تفيد بأن بعض مواطني جنوب إفريقيا انضموا إلى الجيش الإسرائيلي للقتال
في غزة، أو أنهم يفكرون في القيام بذلك.
وأكدت أن مثل هذه الأفعال يمكن أن تساهم في انتهاك القانون الدولي وارتكاب المزيد من الجرائم الدولية،
مما يجعلها عرضة للمحاكمة في جنوب أفريقيا، مشيرة إلى أن السلطات في البلاد
تتعقبهم.
وأضافت الوزارة أن المواطنين المتجنسين معرضون أيضاً للتجريد من جنسيتهم الجنوب أفريقية إذا شاركوا في حرب لا تدعمها البلاد أو توافق عليها.-(بترا)
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