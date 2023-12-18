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جنوب أفريقيا تحذر مواطنيها من القتال إلى جانب إسرائيل

12/18/2023 11:20:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حذرت حكومة جنوب إفريقيا مواطنيها الذين يقاتلون إلى جانب إسرائيل في غزة
بأنهم قد يواجهون المحاكمة في الداخل، فيما دان رئيس الدولة سيريل
رامافوسا، مجدداً الهجوم الإسرائيلي على غزة، واصفاً إياه بالإبادة جماعية.
ووفقاًلـ(يورو نيوز)، قالت وزارة الخارجية، إنها تشعر بقلق بالغ إزاء التقارير
التي تفيد بأن بعض مواطني جنوب إفريقيا انضموا إلى الجيش الإسرائيلي للقتال
في غزة، أو أنهم يفكرون في القيام بذلك.
وأكدت أن مثل هذه الأفعال يمكن أن تساهم في انتهاك القانون الدولي وارتكاب المزيد من الجرائم الدولية،
مما يجعلها عرضة للمحاكمة في جنوب أفريقيا، مشيرة إلى أن السلطات في البلاد
تتعقبهم.
وأضافت الوزارة أن المواطنين المتجنسين معرضون أيضاً للتجريد من جنسيتهم الجنوب أفريقية إذا شاركوا في حرب لا تدعمها البلاد أو توافق عليها.-(بترا)

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