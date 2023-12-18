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13 شهيدا بقصف الاحتلال في النصيرات ورفح ودير البلح

12/18/2023 11:20:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استهداف الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي مساء الاثنين لمنزلين في مخيم النصيرات ودير البلح وسط قطاع غزة خلف 9 شهداء، بينهم 5 أطفال.

فيما ارتقى 4 شهداء، بينهم 3 أطفال، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في رفح جنوبي القطاع.

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