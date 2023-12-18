13 شهيدا بقصف الاحتلال في النصيرات ورفح ودير البلح
التاريخ
12/18/2023 11:20:16 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) استهداف الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي مساء الاثنين لمنزلين في مخيم النصيرات ودير البلح وسط قطاع غزة خلف 9 شهداء، بينهم 5 أطفال.
فيما ارتقى 4 شهداء، بينهم 3 أطفال، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في رفح جنوبي القطاع.
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