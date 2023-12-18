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القنابل الغبية.. الاحتلال يستهدف المدنيين متعمدا

12/18/2023 11:20:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عواصم - تقول العلوم العسكرية إن القنابل الذكية هي الأداة الأكثر فعالية في الحروب، فبدلا من أن يضطر المفجر إلى إسقاط العشرات أو حتى المئات من "القنابل الغبية" لضرب الهدف بشكل فعال، فإن واحدة من القنابل الذكية قد تؤدي هذا الغرض.
وبينما يردد جيش الاحتلال دوما أن هدفه من الحرب في غزة هو استهداف حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، فإن إفراطه في استخدام "القنابل الغبية" يكشف نواياه الحقيقية في استهداف الحاضنة الشعبية للمقاومة "شعب غزة"، وليس مقاتلي المقاومة.
ذكية وغبية.. ما الفرق؟
تتكون القنبلة التقليدية بشكل عام من بعض المواد المتفجرة المعبأة في صندوق قوي مزود بآلية صمام، وتحتوي آلية الصمامات على جهاز إطلاق، وعادة ما يكون نظام تأخير زمني أو جهاز استشعار للصدمات أو جهاز استشعار لقرب الهدف والذي يقوم بإشعال القنبلة، وعندما يضرب الزناد يشعل الصمام المادة المتفجرة مما يؤدي إلى انفجار، ويؤدي الضغط الشديد والحطام المتطاير الناتج عن الانفجار إلى تدمير الهياكل المحيطة.
يقول الأستاذ المشارك في بحوث العمليات بجامعة بروك الكندية مايكل أرمسترونغ لـ"الجزيرة نت" عبر البريد الإلكتروني: "القنبلة الغبية -التي يطلق عليها أيضا القنبلة غير الموجهة- تحتوي على هذه العناصر فقط، ويتم إسقاطها من طائرة (مثل القاذفة بي2)، وتوصف بالغبية لأنها ببساطة تسقط على الأرض دون أن توجه نفسها إلى هدف محدد بشكل فعال، فهي تسقط حيثما يأخذها زخمها والرياح، فإذا أسقطت من ارتفاع عال بواسطة طائرات تحلق على مستوى عال، فإن دقتها تكون منخفضة جدا، وفي هجمات الحرب العالمية الثانية ضد مدن في أوروبا، كانت القنابل تسقط على مسافة 1000 قدم من الهدف، ولكن إذا أسقطت من ارتفاع منخفض بواسطة طائرات تغوص نحو الهدف، فإن دقتها يمكن أن تكون أعلى بكثير".
ويوضح أرمسترونغ أنه "على النقيض من ذلك، تحتوي القنابل الموجهة أو القنابل الذكية، على مستشعر إلكتروني (مثل الكاميرا أو نظام تحديد المواقع العالمي) وآلية توجيه (مثل الزعانف)، ونظام تحكم مدمج (حاسوب على متن الطائرة)، وهذا يتيح توجيهها نحو الهدف أثناء السقوط، وتعتمد الدقة على التكنولوجيا الخاصة بها، فعندما تعمل بشكل صحيح يمكن للصواريخ الحديثة أن تصيب أهدافا صغيرة مثل المباني الفردية أو المركبات".
وتمد الولايات المتحدة الأميركية الاحتلال بشكل مستمر بالقنابل الذكية، فقد حصل الاحتلال -على سبيل المثال- عام 2004 على نحو 5000 قنبلة ذكية في واحدة من أكبر صفقات الأسلحة بين الحلفاء منذ سنوات، وبلغت قيمتها 319 مليون دولار. وقبل الحرب الحالية وافقت أميركا على نقل ما قيمته 320 مليون دولار من هذه القنابل إلى إسرائيل. وقال تقرير نشرته "سي إن إن " في 6 تشرين الثاني(نوفمبر) الماضي إن واشنطن تخطط لنقل هذه القنابل إلى الكيان المحتل لدعم حربها على حماس.
والسؤال: لماذا لم تستخدم إسرائيل القنابل الاذكية بكثافة في هذا الحرب؟ حتى إن تقرير استخباراتي أميركي نقلته شبكة "سي إن إن"، قال إن تقييما للاستخبارات الأميركية، وجد أن قرابة نصف القذائف التي قصف بها جيش الاحتلال غزة منذ 7 تشرين الأول الماضي هي من القذائف غير الموجهة المعروفة بـ"القنابل الغبية".
وإذا كان الهدف المعلن من الحرب على قطاع غزة، هو إنهاء حركة حماس، فإن الإسراف في استخدام القنابل الغبية التي لا تختار أهدافها بدقة، يعني أن الاحتلال يتخذ من استهداف حماس ستارا لإبادة شعب غزة، وهو ما تدعمه تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء 12 كانون الأول( ديسمبر) الحالي، والذي أقر أخيرا بأن الاحتلال قام بـ"قصف عشوائي" في غزة.
القنابل الغبية والقانون الدولي
وتعني هذه الحقائق التي كشف عنها التقرير الأميركي أن الاحتلال أبعد ما تكون "علميا" عن التوصيف كدولة تتمتع بأنظمة ديمقراطية والتزام قوي بالقانون الدولي، حتى وإن امتلكت القنابل الذكية النظيفة الأقل استهدافا للمدنيين.
وكانت دراسة لباحثين من جامعة بنسلفانيا الأميركية نشرت في دورية "جورنال أوف كونفلكت رزليوشن"، تتبعت عمليات شراء القنابل الذكية على مستوى العالم وأجرت تحليلا إحصائيا دقيقا دعمت به فرضيتها التي تقول إن الدول التي تواجه تهديدات أمنية -وخاصة تلك التي تتمتع بأنظمة ديمقراطية والتزام قوي بالقانون الدولي- هي الأكثر اقتناء لتلك القنابل التي لا تستهدف المدنيين، وعدت تلك الدراسة أميركا والاحتلال من تلك الدول. وما لم تقم الدراسة بتحليله هو معدل استخدام القنابل الذكية حال امتلاكها.
ولكن استشاري الطب النفسي بجامعة الزقازيق المصرية أحمد عبد الله، كان له تحليل نفسي ذهب فيه إلى أن قلة استخدامها يكشف عن أن الاحتلال هدفه الرئيسي من هذه الحرب هو إرهاب الشعب الفلسطيني وتدمير معنوياته وإفقاد المقاومة الحاضنة الشعبية، لذلك فإنه لا يهتم باستهداف حماس قدر اهتمامه باغتيال البشر والحجر على أرض غزة باستخدام قنابله الغبية.
ويقول عبد الله: إنه "وفقا لنظرية التحليل التفاعلي للعالم الشهير إيرك برن، والتي تستخدم في علم النفس العسكري لفهم جوانب معينة من الصراعات، فإن الاحتلال خاطب الجانب الطفولي في الشخصية منذ بداية الحرب بترديد تصريحات ساذجة، وهو أنه يخوض حربا في غزة للقضاء على حماس، والحقيقة أن الاستقبال الواعي الراشد للرسائل الصهيونية يكشف سخافة القول بأن الهدف هو حماس فقط، بينما التدمير الحاصل طوال 70 يوما هو لشعب غزة، والقنابل الغبية تؤكد ذلك".

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