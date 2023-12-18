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الكيان المحتل ينزف ديموغرافيا.. مليون يهودي يهجرونه بعد طوفان الأقصى

12/18/2023 11:20:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نادية سعد الدين عمان - على وقع قصف لا يتوقف ضد قطاع غزة؛ يؤرق ما يسمى "اليريداه" أو "الهجرة المعاكسة" في الرؤية الصهيونية، قلق الكيان المحتل، في ضوء معطيات حديثة تشير إلى "هجرة" مضادة منه لزهاء مليون يهودي، منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، إزاء اضطراب الأمن بفعل المقاومة الفلسطينية وسوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وهو رقم صادم وغير مسبوق في تاريخه المصطنع.
وبينما يرتكب الاحتلال المزيد من مجازره الوحشية المخلفة لعشرات الضحايا المدنيين في غزة؛ أسوة باستهداف مشفيي "العودة" و"الشفاء" أمس، فإن النزيف الديموغرافي للكيان المحتل يشكل مصدر قلق بالغ لساسته، نظير تسارع وتيرته، إحالة إلى معطياته الرسمية التي تفيد بقفز العدد من قرابة نصف مليون صهيوني، بالأسابيع الأولى من العدوان، إلى نحو المليون، مقابل تراجع نسبة القادمين إليه بنحو 70 %، بما يعكس خللا عميقا داخل كيان صهيوني يعتمد على هجرة التوطين.
وبالتزامن مع حرب الإبادة الجماعية بغزة الذي اقترب من شهره الثالث؛ تقف المؤسسة السياسية والأمنية الصهيونية عاجزة أمام ما تسميه "الارتداد" أو "النكوص"، وهي ألفاظ تحمل دلالة دينية لوصف نزوح اليهودي من الكيان المحتل بمثابة خيانة للمبادئ الصهيونية وخروجا على نصوص التوراة والتلمود، غير أنها لا تجد الحوافز الاقتصادية الكافية لإغراء المستوطنين اليهود بالبقاء أو "العودة" بعد "الخروج"، في ظل استنزاف العدوان للاقتصاد بشكل غير مسبوق.
وفي الوقت الذي يسعى فيه الاحتلال لتنفيذ مخطط تهجير الفلسطينيين من القطاع، فإنه أضحى اليوم في عهد رئيس حكومة الحرب، "بنيامين نتنياهو"، يواجه تهديدا وجوديا لكيانه المحتل، بعدما تسبب مأزق جيشه "الإستراتيجي" و"التكتيكي" بغزة في فتح أبواب "الهجرة العكسية" الواسعة منه، والتي سبق وأن ربطها مؤسسه "ديفيد بن غوريون" بأساس وجوده المهتز.
فطبقا لمعطيات ما يسمى سلطة السكان والهجرة في الكيان المحتل، نقلا عن صحيفة "زمان إسرائيل"، فإنه منذ بداية عدوان الاحتلال على غزة حتى نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، غادر حوالي 370 ألف إلى نصف مليون صهيوني، يضاف إليهم حوالي 600 ألفا سافروا إلى الخارج خلال العطلات وبقوا هناك حتى 7 أكتوبر ولم يعودوا حتى الآن، ما يفوق 1.1 مليون، وهي أرقام ضخمة وبفترة محدودة في كيان لا يتجاوز عدد سكانه اليهود 7.145 ملايين نسمة، وفق دائرة الإحصاء المركزية الصهيونية.
وتشكل ظاهرة "الهروب من الخدمة العسكرية" إشكالية كبرى بالنسبة للكيان المحتل؛ فمن بين الفئات التي سافرت للخارج ورفضت العودة؛ شباب تم استدعاؤهم للتجنيد والمشاركة في حرب غزة لكنهم تخلفوا وتواجههم عقوبات، خاصة في ظل ارتفاع معدل التخلف عن التجنيد.
ويزيد من ذلك مئات المستوطنين النازحين من المستوطنات المحاذية للحدود مع قطاع غزة، والذين يخشون من العودة إليها ما لم تتوفر لهم "ضمانات أمنية" بعد انتهاء العدوان، وإلا فإن جزءا غير قليل منهم سيهجرون كيانهم الصهيوني نحو دول أخرى أكثر أمانا.
وفي الأثناء؛ يواصل الاحتلال ارتكاب مجازره الوحشية ضد قطاع غزة؛ حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة عدد آخر في قصف كثيف استهدف مستشفى الشفاء في غزة، وذلك كجزء من عدوان الاحتلال الوحشي وحملته الهمجية على مستشفيات القطاع والمراكز الصحية الذي أدى لإخراج معظمها عن الخدمة، بعد اقتحام مستشفى "العودة" عقب أيام من الحصار والقصف.
وشنت طائرات الاحتلال غارات عنيفة على المناطق الشمالية لمدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، بينما استهدف قصف مدفعي كثيف كافة مناطق المدينة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين، فيما هزت انفجارات عنيفة أجواء المنطقة الوسطى لقطاع غزة.
وارتقى أكثر من 150 شهيدا في مجازر الاحتلال بجباليا، شمالا، أغلبهم من النساء والأطفال، بعد أقل من 24 ساعة على استشهاد أكثر من 30 فلسطينيا وإصابة العشرات في استهداف مربع سكني فيه، أسوة باستهداف مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس، وقصف منزل سكني لعائلة فلسطينية، مما أدى لاستشهاد 24 فلسطينيا وإصابة العشرات.
وأدت غارة جوية عدوانية على منزل سكني آخر في رفح، جنوب القطاع، إلى استشهاد ما لا يقل عن 4 فلسطينيين، و12 آخرين في قصف بناء سكني بدير البلح، وسط القطاع، بينما ما يزال عدد كبير تحت الأنقاض ويصعب انتشالهم بسبب كثافة النيران الاحتلالية.
بينما يستمر عدوان الاحتلال ضد الضفة الغربية، بارتفاع عدد شهداء اقتحام الاحتلال لمخيم الفارعة، جنوب مدينة طوباس، لأربعة في العملية العسكرية المستمرة.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بارتفاع حصيلة شهداء مخيم الفارعة جنوب طوباس إلى 4، وهم: راشد حبيب العايدي (17 عاما)، وحكمت سمير محمد ملحم (24 عاما)، ومحمد سمير محمد ملحم (17 عاما)، ويزن الخطيب (20 عاما).
واقتحمت عشرات آليات الاحتلال المخيم، أمس، وأغلقت الشارع الرئيس الواصل بين مدينتي نابلس وطوباس، والمار قرب مدخل مخيم الفارعة، بالضفة الغربية، وشرعت بإطلاق النار صوب الفلسطينيين في المخيم ما أدى لاستشهاد أربعة منهم وجرح آخرين.

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