الإعلان رسميا عن تشكيل قوة عسكرية متعددة الجنسيات لحماية التجارة في البحر الأحمر

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلن وزير الدفاع الأمريكي عن تشكيل قوة متعددة الجنسيات لحماية التجارة في البحر الأحمر في أعقاب هجمات الحوثيين.
وقال إن الدول المشاركة في القوة ستنفذ دوريات مشتركة في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن.
ولفت إلى أن الدول المشاركة في القوة تشمل بريطانيا والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل وإسبانيا.
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