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الإعلان رسميا عن تشكيل قوة عسكرية متعددة الجنسيات لحماية التجارة في البحر الأحمر

12/18/2023 11:20:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن وزير الدفاع الأمريكي عن تشكيل قوة متعددة الجنسيات لحماية التجارة في البحر الأحمر في أعقاب هجمات الحوثيين.

وقال إن الدول المشاركة في القوة ستنفذ دوريات مشتركة في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن.

ولفت إلى أن الدول المشاركة في القوة تشمل بريطانيا والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل وإسبانيا.

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