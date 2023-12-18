السيسي يحذر من تأثيرات سلبية وأمنية على استقرار المنطقة

MENAFN - Alghad Newspaper) حذرالرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، من الخطورة البالغة لاستمرار الأمور على وتيرتها الحالية في قطاع غزة، بما له من تأثير سلبي على استقرار المنطقة.



وقالت الرئاسة المصرية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تلقى اتصالا من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تناول فيه الطرفان مستجدات الأوضاع في قطاع غزّة.



حيث استعرض السيسي الجهود المصرية المكثفة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وتوفير المساعدات الإنسانية بكميات كافية، محذرا من الخطورة البالغة لاستمرار الأمور على وتيرتها الحالية، بما سيكون له من تبعات إنسانية وأمنية وتأثير على استقرار المنطقة.



وشدد السيسي على ضرورة التزام المجتمع الدولي بمسؤولياته في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة الخاصة بالأوضاع في غزة. وكالات



