زلزال قوي يضرب الصين

(MENAFN
- Alghad Newspaper) ضرب زلزال قوي، فجر الثلاثاء، مقاطعة غانسو شمال غربي الصين.
وفي التفاصيل فقد ضرب زلزال قوته 6.2 درجات مقاطعة غانسو في شمال الصين، وفق ما أفاد المعهد الأمريكي للدراسات الجيولوجية.
ووقع الزلزال على عمق 10 كيلومترات على مسافة نحو مائة كلم من عاصمة المقاطعة لانغشو في الساعة 23.59 بالتوقيت المحلي (15.59 ت غ)، حسب المصدر نفسه. وكالات
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