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زلزال قوي يضرب الصين

12/18/2023 11:19:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ضرب زلزال قوي، فجر الثلاثاء، مقاطعة غانسو شمال غربي الصين.

وفي التفاصيل فقد ضرب زلزال قوته 6.2 درجات مقاطعة غانسو في شمال الصين، وفق ما أفاد المعهد الأمريكي للدراسات الجيولوجية.

ووقع الزلزال على عمق 10 كيلومترات على مسافة نحو مائة كلم من عاصمة المقاطعة لانغشو في الساعة 23.59 بالتوقيت المحلي (15.59 ت غ)، حسب المصدر نفسه. وكالات

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