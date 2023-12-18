العراق: مصرع ضابط برتبة عقيد في سقوط وتحطم مروحية

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلنت وزارة الدفاع العراقية، سقوط طائرة هليكوبتر في طوزخورماتو بمحافظة صلاح الدين، مؤكدة مصرع ضابط برتبة عقيد.
وقالت الوزارة في بيان،“أثناء تنفيذ واجب دعم وإسناد الخطة الأمنية الخاصة بانتخابات مجالس المحافظات، وخلال واجب نقل لتشكيل مكون من طائرتين نوع (بيل مدني)، حدث خلل فني بإحدى الطائرتين مما أدى إلى سقوط الطائرة وتحطمها بعد إقلاعها من مطار حليوة”.
وأضاف بيان الوزارة“تسبب الحادث باستشهاد العقيد الطيار مروان جلال قائد الطائرة أعلاه، وإصابة النقيب الطيار علاء سلمان”، مشيرة الى“نقل جثمان العقيد الشهيد والنقيب الجريح إلى مستشفى طوزخورماتو”. وكالات
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