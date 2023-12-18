Tuesday, 19 December 2023 10:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


العراق: مصرع ضابط برتبة عقيد في سقوط وتحطم مروحية

12/18/2023 11:19:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت وزارة الدفاع العراقية، سقوط طائرة هليكوبتر في طوزخورماتو بمحافظة صلاح الدين، مؤكدة مصرع ضابط برتبة عقيد.

وقالت الوزارة في بيان،“أثناء تنفيذ واجب دعم وإسناد الخطة الأمنية الخاصة بانتخابات مجالس المحافظات، وخلال واجب نقل لتشكيل مكون من طائرتين نوع (بيل مدني)، حدث خلل فني بإحدى الطائرتين مما أدى إلى سقوط الطائرة وتحطمها بعد إقلاعها من مطار حليوة”.

وأضاف بيان الوزارة“تسبب الحادث باستشهاد العقيد الطيار مروان جلال قائد الطائرة أعلاه، وإصابة النقيب الطيار علاء سلمان”، مشيرة الى“نقل جثمان العقيد الشهيد والنقيب الجريح إلى مستشفى طوزخورماتو”. وكالات

MENAFN18122023000072011014ID1107622435

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث