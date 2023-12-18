رصد إطلاق صواريخ من سوريا باتجاه هضبة الجولان

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس الاثنين، رصد إطلاق صواريخ من سوريا باتجاه إسرائيل، وتم تفعيل الإنذار في المناطق المفتوحة في هضبة الجولان.
وأضاف في بيان: "ردا على ذلك، قصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي مصادر النيران في سوريا، كما قصفت دبابات الجيش الإسرائيلي موقعا عسكريا تابعا للجيش السوري".
وأشار البيان إلى أنه تم في وقت سابق من اليوم تحديد عدد من عمليات الإطلاق من لبنان باتجاه منطقة كريات شمونة. وكالات
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