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رصد إطلاق صواريخ من سوريا باتجاه هضبة الجولان

12/18/2023 11:19:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس الاثنين، رصد إطلاق صواريخ من سوريا باتجاه إسرائيل، وتم تفعيل الإنذار في المناطق المفتوحة في هضبة الجولان.

وأضاف في بيان: "ردا على ذلك، قصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي مصادر النيران في سوريا، كما قصفت دبابات الجيش الإسرائيلي موقعا عسكريا تابعا للجيش السوري".


وأشار البيان إلى أنه تم في وقت سابق من اليوم تحديد عدد من عمليات الإطلاق من لبنان باتجاه منطقة كريات شمونة. وكالات

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