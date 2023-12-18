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تصويت جديد لمجلس الأمن اليوم حول غزة

12/18/2023 11:19:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكد مصدر في مجلس الأمن الدولي أنه تم تحديد اليوم الثلاثاء موعدا للتصويت على مشروع قرار يطالب أطراف النزاع بالمساعدة في استخدام جميع الطرق لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وفي وقت سابق، قدمت الإمارات المتحدة مشروع قرار يتم تداوله الآن ومناقشته خلف الكواليس وفقا لمصادر دبلوماسية. وكالات


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