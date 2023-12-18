تصويت جديد لمجلس الأمن اليوم حول غزة

تصويت جديد لمجلس الأمن اليوم حول غزة
التاريخ
12/18/2023 11:19:59 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أكد مصدر في مجلس الأمن الدولي أنه تم تحديد اليوم الثلاثاء موعدا للتصويت على مشروع قرار يطالب أطراف النزاع بالمساعدة في استخدام جميع الطرق لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وفي وقت سابق، قدمت الإمارات المتحدة مشروع قرار يتم تداوله الآن ومناقشته خلف الكواليس وفقا لمصادر دبلوماسية. وكالات
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