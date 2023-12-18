نجل الرئيس الأمريكي يمثل أمام المحكمة بتهمة التهرب الضريبي

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أظهرت الوثائق القضائية أن هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيمثل أمام المحكمة في لوس أنجلوس يوم 11 يناير، حيث سيحاكم في قضية التهرب الضريبي.
وسيواجه بايدن الابن 9 تهم جنائية متعلقة بالتهرب من دفع الضرائب على العوائد التي حصل عليها من مشاريع تجارية في الخارج.
وحسب موقع المحكمة سيمثل بايدن أمام قاضية التحقيق ألكا ساغار عند الساعة 13:00 بالتوقيت المحلي. وكالات
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