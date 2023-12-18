نجل الرئيس الأمريكي يمثل أمام المحكمة بتهمة التهرب الضريبي

MENAFN - Alghad Newspaper) أظهرت الوثائق القضائية أن هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيمثل أمام المحكمة في لوس أنجلوس يوم 11 يناير، حيث سيحاكم في قضية التهرب الضريبي.



وسيواجه بايدن الابن 9 تهم جنائية متعلقة بالتهرب من دفع الضرائب على العوائد التي حصل عليها من مشاريع تجارية في الخارج.



وحسب موقع المحكمة سيمثل بايدن أمام قاضية التحقيق ألكا ساغار عند الساعة 13:00 بالتوقيت المحلي. وكالات