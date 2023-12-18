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مرضى واشنطن يريدون شراء الوقت

12/18/2023 11:19:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

بُعيد أربعة وسبعين يومًا على الإبادة المُمنهجة والمجازر الجماعية، التي ارتكبتها آلة البطش الصهيونية، ضد المدنيين في قطاع غزة، وما تزال، يخرج علينا مسؤولون في البيت ((الأسود))، بتصريحات وتلميحات، حول أن ((الحرب على غزة ستدخل مرحلة جديدة، تُركز على استهداف قيادات حركة حماس)).
يبدو أن المسؤولين الأميركيين، وعلى رأسهم الرئيس جو بايدين، إما أنهم يتخبطون، أو أنهم مرضى نفسيون، وإما أنهم يكذبون أو يراوغون، فكل الاحتمالات واردة جدًا، وكل المُسميات صحيحة مائة بالمائة.. فليس من المعقول في شيء، ما يُصرح به ساكن البيت ((الأسود))، إذ تراه على شاشات الفضائيات، والبيانات الصحفية، المُطولة منها والموجزة، ينتقد الاحتلال الإسرائيلي علنًا، بأكثر من ملف، ((أبرزها القتل الجماعي والأعمى للمدنيين في غزة)).
وفي الوقت ذاته، يحرص بايدين، ومن وراء الكواليس، على إيصال كل سُبل التدمير والعدوان للكيان الغاصب، إلى درجة وصلت أنه قام بتخصص فريق من الخُبراء (النمر)، مهمته ((تسهيل وصول آلات التدمير بالسرعة القصوى)) إلى الاحتلال الإسرائيلي، لكي يستخدمها بلا رحمة أو هوادة، ضد أطفال ونساء، وعزل مدنيين.
منذ السابع من شهر تشرين الأول الماضي، أي منذ لحظة عملية ((طوفان الأقصى))، والمسؤولون الأميركيون، يرددون أسطوانات ((مشروخة))، يُراد فيها باطل، جميعها يتمحور حول أن العدوان العسكري الغاشم على قطاع غزة، هو لتصفية أو القضاء على قيادات حركة المُقاومة الفلسطينية بشكل عام، وبالأخص ((حماس)).
ذلك يعني أن أركان الإدارة الأميركية، يقرون بأفواههم وأفعالهم بأن المُدة الماضية، بما تضمنته من قنابل مُحرمة، أكانت من الطائرات الحربية أم من المدفعيات على اختلاف أنواعها، خُصصت لقتلِ المدنيين العزل، وتدمير البنى التحتية والبيوت على رؤوس ساكنيها، وتهجيرٍ مُمنهج.
إنهم يكذبون ويخدعون العالم الحُر، وقبل ذلك كل ما هو إنساني وأخلاقي، فمنذ البداية كان العلوج الصهاينة، ومن بعدهم إخوان الشيطان (الأميركيون)، يُصرحون، جهارًا نهارًا، وفي كُل مُناسبة أو محفل دولي أو إقليمي، بأن الهدف من العدوان الهمجي هو القضاء على حركة حماس، بشكل خاص، والمقاومة الفلسطينية، بشكل عام.. وهذا يدل على قمة التناقض، أو الاستهزاء بعقول العرب، ومن قبله استرخاص حياتهم.
أركان الإدارة الأميركية، وكأنهم بتصريحاتهم تلك، يُريدون شراء الوقت فقط، من أجل إكمال المُخطط الشيطاني، الذي يبدو أن خيوطه حيكت منذ فترة طويلة، بهدف فرض ما يرمون إليه على الأرض، وجعله أمرًا واقعًا، وفرضه بالقوة، تمامًا كما يحصل في الضفة الغربية المُحتلة، التي شهدت وما تزال، بناء مُستوطنات غير شرعية على أكثر من بقعة فيها، إلا أن الأمر مُختلف تمامًا في غزة، التي تشهد تفريغًا لأهلها المُرابطين.
وإلا فما معنى وجود تصريحات أميركية إعلامية، حول مرحلة جديدة تستهدف قيادات حماس فقط، وبالمُقابل تعمل وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، بكل ما أوتيت من قوة، على تسريع نقل السلاح للكيان الصهيوني، لا بل والتغلب على أي عراقيل قد تعترض هذه الخطوة.. وكأنهم يفخرون بوحشيتهم وهمجيتهم.
تلك تصريحات حق يُراد بها باطل، لا بل إجرام وتدمير وإبادة جماعية، تهدف فقط لكسب الرأي العام العالمي، والأميركي منه على وجه التحديد، بينما في باطنها ما هو خطير جدًا على الأهل في القطاع، ومن بعدهم أبناء العروبة في كُل المنطقة.

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